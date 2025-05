La primera de las tres finales del Levante

Ha llegado el día. Bueno, del todo no, porque certificar el ascenso no es posible, todavía. Pero se puede dejar muy encarrilado. La de este ... viernes, ante el Albacete, será la primera de las tres finales que le quedan a este Levante en el final de temporada de Segunda División, en busca de esa ansiada promoción directa que le devuelva a la elite española.

Con el play-off asegurado ya de forma matemática, los de Julián Calero buscarán en el Ciutat de València el impulso final que les permita viajar a Burgos el próximo fin de semana —aunque se sigue sin saber el horario— con opciones de certificar el ascenso en el césped de El Plantío si los resultados de la jornada acompañan. Abrir la antepenúltima fecha del calendario quitará presión a los granotas, que serán los primeros en entrar en combate. Después habrá que estar atentos a lo que haga el Elche en Huesca (mañana, 18:30 horas), el Oviedo ante el Zaragoza (domingo, 16:15 horas), el Racing en Almería (domingo, 21 horas) y sobre todo, el Mirandés en Córdoba, el lunes a las 20:30 horas.

Ese partido del máximo perseguidor del Levante es el que marcará, al término de la jornada, cuántos puntos de margen tiene el Levante. Pero eso, ahora mismo, no preocupa a Julián Calero, que no mira más allá del encuentro ante el Albacete y pide calma. «No miro mucho más allá los rivales que no sean el Albacete, que está haciendo buenos números en el tramo final de la temporada. Tiene una identidad y hace muchas cosas muy bien», dijo el míster granota, que no se fía del conjunto manchego, que no se juega prácticamente nada, ya que solo mantiene una remota opción de colarse en el play-off si se da una carambola de resultados:«Hay que ser muy prudente con todo lo que conlleva hablar de un rival, porque sería una falta de respeto para el fútbol y la competición pensar que no van a competir como lo van a hacer. Tenemos que tener claro que nos estamos jugando cosas y que no nos pueden condicionar. No tienen que ser una mochila, nos tiene que ayudar y empujar, en nuestro estadio y con nuestra gente. Todos esos condicionantes de este guisado hay que saber llevarlos. Vamos a competir como si jugáramos con el Albacete hace cuatro semanas».

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Levante confirmó que solo tiene la baja confirmada por lesión de Iván Romero, aunque mantiene la duda hasta última hora del estado físico de Jorge Cabello y de Giorgi Kochorashvili. El resto de la plantilla granota, está disponible. «La gente está ilusionada, y muy motivada. Hay que cuidar el nivel de excitación, que tiene que llegar hasta un límite, porque si no te pasas de frenada, y chocas. Nuestro objetivo era no perder ni un gramo de la ilusión, y pase lo que pasa, el resultado no es definitivo, pero muy importante sí que es. Definitivo seguramente que no, porque quedan otros dos partidos que pueden hacer que hagas bueno un mal resultado o al revés. Empatamos ante el Tenerife y luego ganamos en Elche, y ese punto nos hace un extra. Por ejemplo, el Oviedo, no es lo mismo tenerle a tres que a cuatro, porque el golaveraje nos lo tienen ganado. Pero la ilusión tiene que ser máxima y en el ambiente también. Mañana tiene que estar el estadio desde el minuto uno con una ilusión tremenda, pero luego tranquilidad que esto es un juego difícil. Y como te pongas a celebrar cosas antes de conseguirlas, en el fútbol, vas apañado», sentenció Julián Calero en la previa.

El club busca llenar el Ciutat para superar el aforo del día del Racing

El Levante quiere que el Ciutat de València sea una caldera y que se supere el aforo récord de esta temporada, que fue el del día del Racing, con 20.389 espectadores en Orriols. Para ello hay descuentos en las entradas y promociones varias. Además, el técnico Julián Calero realizó un llamamiento a la afición: «El público está ilusionado y nos estamos retroalimentando. Es algo que me ilusiona mucho. Uno de los objetivos aquí era volver a ver el campo lleno. Vamos a seguir en esa línea para que la gente esté ilusionada y nos transmita esa energía. Les solicito, les pido y les suplico que nos apoyen y no cedan ni un segundo».

Alineaciones probables

Levante UD: Andrés, Dela, Elgezabal, Miquel, Pampín, Oriol Rey, Algobia, Kochorashvili, Carlos Álvarez, Brugué y Morales.

Albacete BP: Lizoain, Rueda, Pepe Sánchez, Aguilar, Medina, Javi Villar, Pacheco, Sáenz, Morcillo, Fidel y Kofane.