Polémica en torno a un niño que debía saltar al campo con el Levante antes del partido con el Barça Una madre denuncia que su hijo no pudo participar en una acción con los jugadores por sufrir autismo, algo que el club desmiente

Redacción Deportes Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 18:52 | Actualizado 19:08h.

Las redes sociales granotas se hicieron eco este lunes de un polémico mensaje publicado por una madre, que denunciaba y pedia difusión ante una supuesta discriminación sufrida en los prolegómenos del partido entre Levante y Barça. Y es que su hijo Salva, que tiene autismo, era uno de los niños que había sido elegido como parte de un acto organizado por uno de los patrocinadores del equipo para acompañar a los jugadores al salir al campo.

Según la versión de esta mujer, su hijo fue presuntamente excluido por el Levante, impidiéndole participar en esta acción, debido a su autismo. «A lo que me negué varias veces, porque lo único que tenía que hacer era tenderle la mano y guiarlo. Él solo quería entrar de emoción al campo. Nos cerraron la puerta y nunca más se abrió», señala la mujer según su versión de los hechos.

No obstante, fuentes del club consultadas por LAS PROVINCIAS desmienten esta versión. La entidad granota sostiene que en ningún momento se les informó de que el niño sufría autismo, y que cuando llegó al túnel para salir al campo, empezó a comportarse de forma incontrolable debido al alto ruido que emanaba del exterior y de estar rodeado de muchas personas, motivo por el cual se le pidió a su madre que abandonaran el lugar para calmar al joven.

El Levante, club pionero en inclusión y en el trato cercano con las personas con discapacidad, se siente descontento por la dura acusación que ha recibido. El club sostiene que de haber avisado con antelación de la condición del niño, se hubiese preparado todo lo necesario para que Salva pudiera participar con normalidad. Si debía salir acompañado de otra persona, en este caso su madre, se tenía que haber notificado al club, para avisar a LaLiga y que su acompañante tuviera el permiso necesario para estar en el túnel y saltar al césped.