«Pese a la oferta del Sevilla, estoy contento de seguir en el Levante» José Campaña, en la grada del Ciutat de València. / irene marsilla «Con la renovación me hicieron ver la importancia que me dan dentro del equipo. La responsabilidad no me pesa. Uno se gana subir en su trabajo», dice José Campaña Futbolista del Levante ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 8 septiembre 2019, 01:07

Estuvo en el punto de mira de varios clubes, sobre todo el Sevilla, pero finalmente José Campaña no se ha movido de Orriols. El mediocentro andaluz cumple su cuarta temporada como azulgrana. Y lo hace cargado de ambición tanto a nivel individual como colectivo.

-Cuarto año en el Levante. Antes de llegar al Ciutat había pasado por cinco equipos de distintas ligas en sólo tres años. ¿Cómo se siente?

-Una vez salgo del Sevilla, el objetivo que busco es tener esos minutos que allí no tenía y luego lograr una estabilidad. Pero no la encontré hasta que llegué aquí. Gracias al Levante, he encontrado esa estabilidad deportiva y le estoy muy agradecido.

«Tenemos que ir partido a partido y no esperar como estos dos últimos años, en los que al final apretamos»

- Equipos como el Sevilla se interesaron con fuerza por usted este verano. ¿Se llegó a ver fuera?

-Yo estaba y estoy a gusto, porque el Levante me ha dado esa tranquilidad y la posibilidad de volver a jugar en la máxima categoría. Con la renovación me demostraron que seguían confiando en mí. Pese a los rumores en verano, yo tenía el pensamiento primero de volver aquí. Me quedan años de contrato, y más con la renovación, y era el club al que me debo. Mi idea era la de hacer la pretemporada y, a raíz de ahí, lo que fuese surgiendo.

-El Sevilla pretendía recuperarle, pero su oferta se quedó lejos de los 30 millones exigidos por el Levante. ¿Cómo lo vivió?

-Por la prensa también supe que hubo contacto pero al final no se llegó a ningún acuerdo. Yo tenía claro que venía aquí con mis compañeros a hacer una pretemporada más con la misma ilusión que los años atrás. Lo que viniese en principio no tenía que ser decisión mía. Si el club se remite a la cláusula y los equipos no llegan a esa cifra, no queda otra. A pesar de esa oferta del Sevilla, me sentía contento estando aquí.

-El Levante le ató hasta 2023 y se ha convertido en el futbolista mejor pagado. ¿Puede pesar la responsabilidad?

-Sigo siendo el mismo. Desde que llegué, depositaron esa confianza en mí y con resultados en el campo se la he ido devolviendo. Con la renovación, me hicieron ver la importancia que me dan. Y yo se lo agradezco. La responsabilidad no me pesa. Uno se gana subir en su trabajo y que confíen. Una de las formas de demostrarlo es el salario. Por que ganes más o menos no tienes que cambiar. Simplemente tienes que continuar trabajando para seguir mejorando.

-¿Cómo afronta esta temporada?

-Uno siempre quiere mejorar y cada día va aprendiendo cosas. Vengo con la misma ilusión de dar lo máximo para el equipo y para ayudar al club a seguir en Primera. Estoy con ganas de competir y crecer.

-Han pasado tres jornadas. ¿Paco López aún debe dar con la tecla?

-Empezamos jugando bien en Vitoria y no logramos ganar. En los dos partidos en casa, a pesar de no dar la mejor imagen con balón, siempre queda el trabajo. Si trabajas y al final tienes un poco de acierto, muchas veces acabas sacando los partidos. El sacrificio de todos es lo que nunca va a faltar.

-¿Estos triunfos suben la moral de cara a la visita al Madrid?

-Estos seis puntos antes de un parón dan mucha fuerza. Ahora vamos al Bernabéu. En las dos últimas temporadas hemos logrado puntuar allí y vamos con la misma mentalidad, de hacer nuestro trabajo e intentar sacar lo máximo. Si puede ser, tres puntos como el año pasado.

-¿Cómo se siente con Nikola Vukcevic de guardaespaldas?

-Bien. Ya sabíamos que en cuanto él quisiera iba a ser un jugador importante para el equipo. desde el final del año pasado lo está demostrando. Terminó muy bien y ha empezado muy bien. Está dando otra imagen respecto al inicio de temporada pasada. Nos viene muy bien tener a un jugador así. Me da más libertad a la hora de poder ir al ataque con el equipo y no tener que estar tan pendiente de defender. El míster está contento con él.

-¿Vukcevic es tan serio como parece dentro del vestuario?

-Es bastante serio, pero luego dentro del vestuario es algo diferente. Sí que gasta bromas. No tantas como Coke o cualquiera de aquí, porque aquí somos más cachondos. Pero sí que tiene dos o tres compañeros que hablan su idioma. No es tan serio como parece.

-Radoja llega para reforzar la posición de mediocentro defensivo. ¿Cómo le ve?

-Es un jugador que puede aportar bastantes cosas al equipo. Conoce la categoría. Es verdad que viene de estar mucho tiempo parado. Lo hemos integrado en el vestuario como si llevase más tiempo y le ayudamos en lo que haga falta. Sabemos que debemos tener paciencia, pero yo creo que nos va a ayudar bastante.

-Siguen otros puntales como Roger, Morales y Bardhi. ¿Hay que esperar algo más que la salvación?

-No hay que fijarse en una serie de puntos para evitar el descenso. Hay que ir partido a partido y no esperar como hicimos estos dos últimos años, en los que en el último momento nos vemos ahí metidos y el equipo demuestra que puede dar mucho más. Cada fin de semana hay que dar el máximo y no mirar si nos estamos acercando a la salvación. Si estamos a mitad de tabla, tenemos que querer más.

-¿Y el sueño de la selección?

-Eso es fruto del trabajo. Es el sueño de cualquier jugador español vestir esa camiseta. ¿Y por qué no? Ojalá se cumpla. Me conocen igual que conocen a todos y si así lo deciden, estaré preparado. Lo primero es el trabajo aquí y, si viene ese regalo, bienvenido sea.

-Se está celebrando un juicio histórico por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de mayo de 2011. ¿Este hecho les puede afectar?

-Eso pasó hace ya varios años. Y de aquí ninguno tiene nada que ver con ese tema y no debe afectarnos. Fue otra época. Tenemos que seguir centrados en nuestro trabajo.