Paredes y Obradovic niegan que conocieran las nóminas de las primas Xavi Torres, llegando ayer a los juzgados. / DAMIÁN TORRES El serbio y Xavi Torres, que había viajado desde Kuwait, adelantan su turno de última palabra por el presunto amaño del Levante-Zaragoza ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE VALENCIA Viernes, 11 octubre 2019, 01:20

Un párrafo añadido por la Fiscalía en las conclusiones desencadenó la reacción de los abogados de Ivan Obradovic y Javier Paredes. El Ministerio Público apuntaba que los exjugadores del Zaragoza supieron de la existencia de las nóminas extraordinarias confeccionadas por el club maño para, supuestamente, camuflar el dinero que fue a parar a la plantilla del Levante. Ayer, dentro del macrojuicio por presunto amaño, ambos futbolistas declararon por segunda vez y negaron haber tenido conocimiento de tales movimientos.

La semana pasada, en las conclusiones, la Fiscalía elevó hasta los 1,73 millones de euros el precio que supuestamente pagó el Zaragoza para amañar el partido disputado en 2011. Esa cantidad corresponde a las primas por la permanencia concedidas a los futbolistas del conjunto aragonés, según sus antiguos dirigentes. Sin embargo, estos jugadores aseguran que no percibieron tal dinero. El Ministerio Público sostiene que el montante acabó en la plantilla del Levante.

El fiscal afirma que los futbolistas del Zaragoza «colaboraron activamente» en el amaño. Y se basa en que no presentaron alegaciones a la hora de adherirse al convenio de acreedores del club aragonés. La entidad maña confeccionó unas nóminas en concepto de «paga extra» para justificar estos pagos de cara al concurso y la Agencia Tributaria.

Ayer, tanto Obradovic como Paredes insistieron en que se adhirieron al convenio sin conocer estas nóminas. «Había una diferencia entre el crédito comunicado y las cantidades que me debían. Una vez tengo el crédito reconocido, el concurso de la Zaragoza no me importa porque la totalidad de nuestros salarios estaban garantizados mediante el acuerdo entre la AFE y la Liga», explicó el asturiano. El serbio, quien milita en el Legia de Varsovia, aprovechó su presencia para adelantar su turno de última palabra. Igual que el exlevantinista Xavi Torres. El de Xàbia, en el Al-Arabi de Kuwait, había viajado a Valencia y solicitó comparecer para evitar un perjuicio profesional. «No tengo nada más que añadir», se limitó a decir.

El juicio se retomará el lunes con la exposición de los informes, mientras que el miércoles deberán asistir el resto de acusados con motivo del turno de última palabra.