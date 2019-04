Paco López: «Nos ha podido la maldita ansiedad» Paco López da instrucciones, ayer en Orriols. / EFe «El vestuario está triste pero no abatido. Hay que quitarse los miedos y tratar de que no vuelva a pasar esto», afirma el entrenador del Levante A. M. Lunes, 8 abril 2019, 00:25

Paco López confía en que el equipo recupere su espíritu. «Teníamos la ilusión de ganar tres puntos y la sensación es de perder dos. Pero ha habido tantas alternativas que la final no sabemos lo que es mejor. Ha habido un momento en que el partido se ha vuelto loco y no teníamos el control. Nos han marcado dos goles a balón parado lejos de la frontal y nos ha penalizado muchísimo. En la segunda parte nos ha podido la maldita ansiedad», ha comentado el técnico del Levante, quien mantiene la fe.

«Sólo tenemos una opción. El vestuario etá triste pero no abatido. Está fuerte. Hay que tratar de que no vuelva a pasar esto. Hay que seguir mostrando esas señas de identidad que hemos mostrado en muchos partidos. Hay muchos equipos implicados y el que mejor gestione los momentos emocionales va a conseguir el objetivo. Si nos vuelve a pasar lo de hoy -por ayer- lo vamos a tener más difícil. Hay que quitarse los miedos y las preocupaciones. Debemos tratar de ser nosotros, tener la cabeza fría y confiar en nuestro trabajo. No nos vamos a rendir», ha concluido Paco López.