Pablo Martínez: «Nos falta hambre y querer ser más valientes»

El Levante cayó con merecimiento en Elche. Un partido duro que se resolvió en el inicio de la segunda parte, cuando el cuadro local ... anotó dos tantos y destrozó anímicamente al Levante. Pablo Martínez, capitán granota y titular en Elche, analizó la derrota.

Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido el partido?

Bueno, pues creo que el partido se ha visto muy claro. Compites la primera parte, sales en la segunda 5 minutos, encajas dos goles, y esto es primera división y pierdes el partido.

Pablo, ¿te preocupa la imagen que ha dado el equipo, sobre todo en la segunda parte? Entrando en el campo un tanto sin estar del todo centrado, como pasó el día del Barça que encajó dos goles rápidamente, ¿te preocupa?

Sí, nos preocupa eso, el nivel de activación en los primeros minutos creo que es muy importante. Te cuesta dos goles rápido y eso pues marca el resultado que es lo más claro.

Pues así más allá del inicio de la segunda parte, también el inicio de la primera donde os habéis visto muy dominado por el Leche, que incluso ha llegado a tener 80-90% de posesión, ¿eso cómo se puede corregir?

Sabíamos que es un equipo que domina el balón, que se mueve mucho, que genera mucho por dentro, entonces hemos intentado evitar que jueguen con medio centro, con esa posición de Iván, y aprovechar las nuestras, lo que pasa que cuando te ves con esos dos goles en contra, pues ya se hace todo puesta arriba.

¿Es para preocuparse, tener 0 puntos en el casillero y sobre todo la imagen que ha dado el equipo hoy?

No, creo que no hay que volverse locos, es la jornada 3 y que es verdad que necesitamos puntuar porque esto es muy largo, pero necesitamos puntos y como digo, seguir nuestra línea de trabajo sin volvernos locos porque es la jornada 3.

¿Cómo importante puede ser ahora aprovechar este parón de selecciones semana y media que tenéis ahora sin competir para un poco hacer un borrón y cuenta nueva y empezar?

Sí, sobre todo corregir los errores, poner el foco en esos detalles como el balón para en últimos minutos o la salida del descanso que es lo que nos ha marcado hoy y darle esa importancia.

¿Qué mensaje le puedes dar a la afición? Tú como representante de la plantilla tras este mal inicio.

No, agradecerles el desplazamiento hoy, el empuje que nos dieron el otro día, que los resultados van a llegar porque el equipo va a seguir compitiendo y les esperamos el día del Betis.

No sé si también el ruido del mercado os puede estar afectando. ¿Queréis que llegue ya ese día 1 de septiembre, ese cierre y ya sepáis qué plantilla está definitiva en el equipo?

No, el vestuario está tranquilo, lo que suene fuera, fuera se queda. Nosotros estamos centrados en lo nuestro, por ahí no hay problema.

Pablo, a pesar de las sensaciones y de los resultados, el fútbol al final son detalles, porque el larguero de Carlos en el 40 y algo podía haber cambiado.

Sí, o la ocasión de Iván también en ese centro corrido. Como digo, son detalles, pero hay que cuidarlos y justo cuando más importantes son, te vienen en contra, entonces poner el foco ahí y mejorar.

¿Qué crees que le falta al equipo, Pablo?

Creo que el equipo está compitiendo bien, se está viendo hasta ahora, pero nos falta un poquito de hambre en tener esa posición de balón, en querernos un poquito más valientes, pero con trabajo va a llegar.