Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Martínez. EP

Pablo Martínez: «Nos falta hambre y querer ser más valientes»

El capitán del Levante comparece tras la dura derrota en el estadio Martínez Valero

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:58

El Levante cayó con merecimiento en Elche. Un partido duro que se resolvió en el inicio de la segunda parte, cuando el cuadro local ... anotó dos tantos y destrozó anímicamente al Levante. Pablo Martínez, capitán granota y titular en Elche, analizó la derrota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  4. 4 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  5. 5

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  6. 6 Decathlon abre nueva tienda en Valencia
  7. 7

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  8. 8

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta
  9. 9 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  10. 10

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pablo Martínez: «Nos falta hambre y querer ser más valientes»

Pablo Martínez: «Nos falta hambre y querer ser más valientes»