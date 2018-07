«El nuevo sistema me ayudará a dar lo mejor de mí. Paco López y yo nos entendemos» Doukouré se ejercita durante un entrenamiento en Buñol. / damián torres Cheick Doukouré, futbolista del Levante | El marfileño se derrumbó al pensar que había sufrido la misma lesión que en 2015: «Tenía mucho miedo y estuve llorando toda la noche» ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Martes, 17 julio 2018, 23:11

El pasado 4 de marzo fue un día especialmente amargo para Cheick Doukouré. Se fue a la cama y no consiguió conciliar el sueño. El Levante había encajando un gol de Baptistao en el tiempo añadido que desencadenó la destitución de Juan Ramón López Muñiz. Un tanto que el marfileño vivió desde el banquillo y entre lágrimas, ya que sólo diez minutos antes había sufrido una desgraciada lesión de rodilla. El mediocentro se temía lo peor. Pensaba que tenía el mismo daño que en 2015. Imposible dormir. Al día siguiente, se sometió a más pruebas médicas y respiró aliviado. Iba a permanecer en la enfermería el resto de temporada, pero la dolencia no revestía la gravedad que sospechaba. El camino se despejó. El equipo despegó a las órdenes de Paco López y el africano se recuperó perfectamente. Ha vuelto.

-¿Ha trabajado mucho en verano?

-He trabajado mucho. Me fui dos semanas a Marbella para disfrutar con mi mujer, que está embarazada. Luego estuve en París con toda mi familia para entrenar mucho. Tenía un preparador físico personal. He trabajado todos los días por la mañana y por la tarde.

-¿Cómo se siente?

-Estoy muy bien. No estoy al cien por cien, es normal, pero tengo muy buenas sensaciones. La anterior pretemporada no la hice porque estaba lesionado antes de llegar al Levante. Y ahora estoy muy contento porque puedo hacerla al completo. En mi vida también estoy muy contento. Tengo una hija de cuatro años y esperamos dos gemelos dentro de un mes. Y he cambiado de casa. Estaba en Chiva, más cerca de Buñol, y ahora estamos en Valencia.

-¿Hubo opciones de que compitiera antes de terminar la Liga?

-Trabajé mucho porque pensaba que, si tenía suerte, podía jugar antes de que acabase. No fue posible. En el último partido podía jugar 15 minutos, pero el míster, el médico y yo decidimos esperar porque no servía de nada correr riesgos. Era mejor empezar tranquilamente esta temporada.

-Todavía no ha podido jugar a las órdenes de Paco López. ¿Cómo vivió la reacción del equipo con él?

-Paco López es un buen hombre, porque es muy recto y habla mucho con los jugadores. Para mí es muy importante que me diga lo que espera de mí. Cuando estaba lesionado, habló mucho conmigo y eso me ha tocado mucho. Estaba muy contento por eso. El sistema también es diferente porque jugamos con dos mediocentros y dos delanteros. Así jugaba antes de venir al Levante, tanto en los clubes como en la selección. Me siento mejor, porque es lo que conozco.

-¿Qué le dice Paco López?

-Me dice que cree en mí y que tengo que hacer mi juego. Le gusta mucho ir hacia delante y yo puedo girarme y mirar antes. Sé que puedo hacerlo y tengo que mentalizarme.

-Cuando se lesionó, estaba en línea ascendente. ¿Se ha llegado a ver al mejor Doukouré?

-Todavía no. Físicamente no estaba a mi mejor nivel, aunque corría mucho sobre el campo. Puedo hacer más. Y el nuevo sistema me ayudará para dar lo mejor de mí. El míster y yo nos entendemos mucho. Todos juntos esperamos hacer muy buena temporada.

-El Levante, con el de Silla en el banquillo, firmó números de líder.

-Mantener el nivel de final de temporada es difícil porque en el fútbol hay dinámicas. Y esa fue excepcional. Pero tenemos mucha calidad y podemos ganar muchos partidos y hacer buen juego, porque ese también es un objetivo. A final de temporada vimos que había posibilidades de hacer más de lo que habíamos hecho antes. Este año el objetivo es continuar en esa dinámica.

-El gol de Baptistao en el duelo con el Espanyol desembocó en el despido de Muñiz. ¿Cómo lo vivió?

-Cuando salí del campo, íbamos ganando y luego llegó el empate. No lo merecíamos. No fuimos regulares y a este nivel hay que serlo. El club tomó una decisión y le fue muy bien al equipo. Yo estaba muy contento porque la dinámica cambió. Hay mucha calidad en este equipo y no merecíamos todo lo que pasó.

-La lesión que sufrió fue un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Lukic cayó sobre su pierna. ¿Llegó a ver el gol de Baptistao?

-Estaba en el banquillo. Estaba llorando, pensaba que tenía roto el ligamento cruzado. Al día siguiente me dijeron que era un esguince del ligamento lateral y, aunque era consciente de que mi temporada se había terminado, estaba muy contento porque no era el cruzado.

-¿En 2015, cuando militaba en el Metz, tuvo la temida lesión?

-Sí. Fue el cruzado de la rodilla izquierda. Por eso tenía mucho miedo y estuve llorando toda la noche. Pensaba en todo el trabajo que había hecho para volver. Aunque es difícil tener lesiones, en la vida hay cosas peores. Hay que trabajar siempre. He aprendido mucho sobre mi cuerpo y soy muy profesional.

-¿Espera defender a Costa de Marfil en la Copa África de 2019?

-También es un objetivo para mí. No juego con mi país desde noviembre. Espero hacer buenos partidos con mi equipo para volver y luego espero participar en la Copa África. La ganamos en 2015 y recuerdo que fue un momento increíble. Tenemos calidad para hacerlo otra vez.

-También tiene pasaporte francés y vistió la camiseta azul en las categorías inferiores.

-Jugué con la sub-16, sub-17 y sub-19 de Francia. Luego elegí mi país, Costa de Marfil, porque es un orgullo. Además, en Francia es muy difícil jugar porque hay futbolistas que están en clubes importantes y tienen prioridad. Es normal.

-¿Fue compañero de alguno los actuales campeones del mundo en las inferiores?

-Creo que no. He jugado con Kevin Gameiro y también conozco a Kondogbia y a Coquelin. Pero estoy muy contento porque he vivido toda mi vida en Francia y toda mi familia está allí. Entonces también me siento campeón del mundo.

-Es musulmán. ¿Qué supone para usted la religión?

-La religión ocupa un sitio especial para mí. Da un equilibrio en mi vida.

-¿Celebra el Ramadán?

-Este es el único año que he podido hacerlo. Cuando es durante la temporada, no lo hago porque es difícil y además no me gusta que la gente sepa que lo hago. Es algo íntimo.

-¿Jefferson Lerma es su principal rival por el puesto en la medular?

-Tenemos características un poco similares, pero no somos iguales. Lerma es tranquilo, no hace mucho ruido y su personalidad me gusta mucho. Y es un buen futbolista. Es un jugador físico, roba muchos balones y corre mucho. En un equipo necesitas futbolistas como él. Y estoy muy contento de que haya podido jugar el Mundial. Espero que progrese en su carrera.