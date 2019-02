Nazaret ya es del Levante Recreación de cómo será la futura ciudad deportiva de Nazaret. / levante ud El club será el adjudicatario de los terrenos al acabar anoche el plazo sin más ofertas JOSÉ MOLINS Jueves, 21 febrero 2019, 23:58

Todos los trámites se han cumplido y después de casi dos años de negociaciones, el Levante por fin ha conseguido los terrenos de Nazaret para construir su futura ciudad deportiva. El último paso se logró anoche, al acabar el plazo de presentación de solicitudes para la tramitación de proyectos, y como la Autoridad Portuaria de Valencia no recibió ninguna otra oferta, la adjudicación de los terrenos es para el club granota, que se instalará allí para los próximos 50 años. No obstante, la confirmación será a principios de la semana que viene, por si a última hora hubiera llegado una propuesta por correo y no se conocería hasta el lunes o el martes, ya que los técnicos deberían comprobar si cumple los requisitos, pero se trata de algo muy improbable.

Con una superficie total de unos 95.000 metros cuadrados, el club tiene previsto comenzar las obras a finales de este año y deberían estar terminadas a lo largo de 2021. El coste de los trabajos, de entre 12 y 14 millones de euros, correrá a cargo del Levante, que también deberá pagar unos 200.000 euros anuales como canon por el alquiler de los terrenos, que son propiedad del Puerto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 21 de enero el anuncio de la Autoridad Portuaria para la tramitación de proyectos sobre la solicitud del Levante para la construcción y explotación de una instalación deportiva. A partir de entonces se abrió el plazo de un mes para la presentación de otras solicitudes con el mismo objeto o uno similar al de la presentada, pero concluyó ayer a medianoche sin ninguna otra alternativa. Ahora saldrá el proyecto durante unos días a exposición pública, con un plazo para presentar alegaciones por si otra empresa detectara alguna incorrección.

El club presentó el 19 de diciembre en el registro de la Autoridad Portuaria la oferta oficial para adquirir los terrenos en concesión, al cumplir todos los requisitos establecidos por el Puerto para el uso de esa superficie. Tras este paso y la aceptación del Ayuntamiento, además de la conformidad de la Generalitat en todo el proceso, la futura ciudad deportiva se hará realidad en Nazaret. Se trata de una vieja aspiración del club, ya que la actual, situada en Buñol y que ya tiene 15 años de antigüedad, queda muy lejos de Valencia y supone una incomodidad especialmente para las categorías inferiores, que deben desplazarse en autobuses todas las tardes para los entrenamientos.

Tras dos años de negociaciones, el Puerto ha valorado que la oferta granota posibilita una buena relación con la ciudad y combina un uso social, deportivo y portuario, ya que el Puerto quería dedicar esa zona a usos ciudadanos, como así será, con la construcción de campos de fútbol, que se integrarán en un espacio de zonas verdes y cercano al mar.

A partir de la finalización de la obra, tanto el primer equipo como el filial, el Femenino y el resto del fútbol base del club levantinista se entrenará y jugará sus partidos en Nazaret. Este proyecto cuenta con siete campos de fútbol 11, con área específica del primer equipo; una residencia para 86 futbolistas y un mini estadio con capacidad para 2.500 espectadores.