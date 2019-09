Natasha Andonova, jugadora del Levante: «El objetivo es meterse en la Champions y creo que vamos a conseguirlo» Natasha Andonova. / Adolfo benetó/lud «Quiero estar a mi mejor nivel, ayudar a mis compañeras y marcar muchos goles en este equipo», asegura la delantera macedonia JAVIER GASCÓ VALENCIA. Martes, 17 septiembre 2019, 00:34

Una niñez en la que el fútbol y las telenovelas ocupaban sus tardes permitieron a Natasha Andonova convertirse en una prometedora futbolista con un nivel de español envidiable por muchos nativos y una larga experiencia en las mejores competiciones del continente con tan solo 25 años. Tras su temprana aventura, a los 16 años, en la Bundesliga, la compatriota de Enis Bardhi ya sabe lo que es jugar en el Paris Saint Germain y en el Barcelona. Ahora se marca el objetivo de devolver al Levante a la máxima competición europea bajo un proyecto que ilusiona y convence a la joven futbolista a partes iguales.

-Con 25 años ha jugado en los mejores equipos de Europa. ¿Cómo afronta su etapa en el Levante?

-A mí me gusta mucho España y esta liga. Quería quedarme aquí y la mejor opción era el Levante porque tiene un proyecto muy ilusionante. El proyecto y la plantilla que tenemos este año me hizo elegir al Levante. Tenemos muy buenas jugadoras y también un gran staff. Eso es lo que me hizo venir aquí.

«He hablado con Bardhi y me dijo que es muy feliz aquí. En nuestro país todo el mundo nos conoce»

-¿Antes de llegar a España ya conocía al Levante?

-Sí. Yo jugaba contra el Levante en la Champions League cuando era niña y jugaba en Macedonia. El Levante estaba a un gran nivel. Nadie estaba mejor que el Levante aquí en España. Luego crecieron Barça y Atlético y por eso el Levante quedó tercero, pero con esta plantilla que tenemos creo que podemos hacer grandes cosas.

-Entonces, ¿dónde considera que está el techo del Levante?

-El objetivo es meterse en Champions y yo creo que con mucho trabajo y con confianza en nosotras y en el staff vamos a conseguirlo.

-¿Y cuál es su objetivo personal para esta temporada?

-Quiero estar a mi mejor nivel, ayudar a mis compañeras y marcar muchos goles en el Levante.

-En ese aspecto su compatriota Bardhi le puede dar algún consejo. ¿Ha hablado con él?

-Sí. He hablado con él. Me dijo que en este club trabaja muy buena gente, que él se adaptó muy bien aquí desde el principio y es muy feliz aquí. En Macedonia todo el mundo nos conoce, así que me hace muy feliz estar en el Levante.

-En Macedonia es conocida, por lo que la gente sigue el fútbol femenino. En ese aspecto, ¿cómo cree que está siendo la evolución del fútbol femenino en España?

-El fútbol femenino ha crecido mucho en estos últimos años en España. Cuando yo estuve en Suecia, nadie pensaba que había fútbol en España, pero en estos dos o tres años ha crecido mucho el fútbol femenino. El año pasado cuando jugó el Barça contra el Atlético con 60.000 espectadores fue increíble. Eso no pasa en ningún otro sitio.

-Después de vivir esa experiencia, imagino que tendrá ganas de jugar también en el Ciutat.

-Claro que sí. Con mucha gente en el estadio animando siempre quieres jugar mucho más. Es una sensación que no se puede explicar.

-María Pry aterrizó en el banquillo del Levante con muchas ganas. ¿Cómo es su relación?

-Cada día hablamos. María Pry es una entrenadora muy buena y como persona también. Yo no la conocía de antes, únicamente como entrenadora del Betis, pero cuando llegué estuve muy feliz por estar con ella. Ahora nos podemos ayudar en todos los sentidos. Creo que con este equipo técnico vamos a tener buenas oportunidades.

-Tanto para ella como para usted, Valencia es una ciudad nueva. ¿Cómo se encuentra en su nuevo hogar?

-Estoy muy a gusto en Valencia. Me siento como si llevase tres años. Las chicas son muy buenas. Todo el mundo nos ayuda. Para mí está muy bien, porque yo sé hablar español pero hay cosas que son distintas y todas las personas del club me ayudan. De verdad que no tengo palabras.

-Resulta curioso lo bien que habla el español. ¿Cómo aprendió el idioma?

-Aprendí español a través de las telenovelas latinoamericanas (risas). De pequeña las veía por las tardes y ahora sigo viéndolas ahora y me gustan mucho.

-En una infancia de telenovelas, ¿cómo surge el amor por el fútbol?

-Mi padre era jugador de fútbol y yo siempre estaba con él en el campo. Cuando él tenía entreno yo jugaba con los niños allí. Un amigo suyo vio que yo tenía talento y que no me podía quedar en Macedonia y con 16 años me voy a Alemania y luego Suecia, París y Barcelona. Toda una carrera con 25 años que está muy bien.