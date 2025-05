El Levante vuelve a Primera División

Hugo Martínez Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 02:22 Comenta Compartir

El equipo granota ha sellado su ascenso en un partido agónico contra el Burgos, al que ha vencido por 2-3 en el último suspiro. La victoria, cargada de épica y emoción, desata la euforia en Valencia, que esta noche se prepara para una celebración inolvidable.

La alegría desbordante en el vestuario levantinista era palpable. Ignasi Miquel, con la voz entrecortada, resumía el sentimiento general: «Un orgullo, muy bonito. Sufriendo mucho, otra vez más los goles en los últimos minutos nos han dado esa ansiada victoria». La referencia al sufrimiento no es baladí. Hace dos años, el Levante rozó el ascenso y lo vio escapar en el último instante, dejando una herida profunda en el club y en su afición.

Pablo Martínez, visiblemente emocionado, no podía articular palabra: «Ya no puedo ni hablar de la emoción que es para mí y para este club, después de lo que pasó hace dos años el fútbol nos lo debía, el Levante y su afición son de Primera División». Una deuda saldada, una espina clavada que por fin se arranca.

Kochorashvili también hizo hincapié en el esfuerzo colectivo y la superación de la adversidad: «Este escudo ha sufrido mucho en los últimos años, pero lo hemos conseguido, a celebrar por todo lo que hemos luchado. Mis compañeros han hecho todo para que este club sea de Primera, por ellos yo me puedo ir por la puerta grande». Una declaración que suena a despedida, pero que deja claro el legado de lucha de este equipo.

Para jugadores como Brugué, el ascenso tiene un sabor especial a revancha. «Somos muy grandes, nos lo debía el fútbol, somos muy grandes», sentenció, recordando sin tapujos la amargura del pasado: «Lo pasé mal en aquella final de hace dos años».

La comunión con la afición fue un tema recurrente en las declaraciones. Iborra, visiblemente emocionado, destacó la importancia de la hinchada: «Mira cuánta gente hay que se lo merece, no puedo estar más feliz por ellos, es lo más especial que he vivido en el fútbol. La gente se lo merece». Y a pesar de su dilatada carrera y sus numerosos logros, este ascenso se erige como un hito personal: «Me da igual lo que he conseguido, esto ha sido lo más duro y lo más difícil».

Ander Capa, quien pasó un año en el club, también resaltó el vínculo especial: «Estuve un año allí, he sentido el cariño de la afición y del pueblo, y en el equipo hay muy buen ambiente y muy buena comunidad y se lo merecen».

La felicidad no solo se sentía en el césped. Pablo Sánchez, presidente del Levante, no ocultaba su euforia: «Estoy muy contento, muy emocionado. Es una de las tardes más bonitas de mi vida». Unas palabras que reflejan la culminación de un arduo trabajo y el cumplimiento de un objetivo anhelado por toda la institución.

La figura de Morales, el «Comandante» granota, encapsuló a la perfección la esencia de la victoria. «Hoy vamos a celebrar este ascenso que se escapó hace dos años en el último minuto y hoy nosotros lo hemos conseguido también en ese último instante. ¡Vamos a quemar Valencia esta noche!», exclamó, prometiendo una fiesta a la altura de la gesta.

La capital del Turia se prepara para una noche en vela, de celebración y de puro orgullo granota. El Levante vuelve a su sitio, a la élite del fútbol español, demostrando que la perseverancia y la unión son las claves del éxito.