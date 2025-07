El Levante se interesa por un exjugador del Valencia

Pablo Lara Valencia Lunes, 21 de julio 2025, 11:08 Comenta Compartir

Selim Amallah no seguirá en el Real Valladolid. El centrocampista marroquí no entra en los planes del conjunto vallisoletano después de una temporada en la que su rendimiento no ha convencido ni al cuerpo técnico ni a la directiva, consumando así el descenso a la Liga Hypermotion. En medio del proceso de decidir su futuro, el exvalencianista ha despertado el interés de varios equipos de Primera: Espanyol, Alavés y Levante, a los que no vería con malos ojos recalar, según informa El Norte de Castilla.

El mediocentro participó la temporada pasada en 24 encuentros, contribuyendo con 4 goles y 3 asistencias. Pese a que los números no son del todo malos, tanto el club como el jugador consideran que una salida sería la mejor alternativa para ambas partes. Mientras se resuelve su futuro, Amallah, con la pretemporada en sus primeros compases, se prevé que no viaje a Chile, donde el Valladolid realizará su gira de pretemporada, con el objetivo de encontrar equipo cuanto antes.

Entre los pretendientes del internacional por Marruecos se encuentran tres equipos de Primera División: Espanyol, Alavés y Levante están interesados en incorporar al centrocampista a sus plantillas. Los de Calero, tras la llegada de Kervin Arriaga a la ciudad para incorporarse a los entrenamientos y con seis fichajes ya cerrados, siguen buscando nuevos refuerzos. Con la zaga ya bien reforzada, a falta de un portero, el Levante se centra ahora en la medular. Los granotas cuentan en esa parcela del campo con las bajas de Agobia (libre al AVS Futebol), Giorgi Kochorashvili (traspasado por 5,5 millones al Sporting de Lisboa), y la retirada del eterno capitán Vicente Iborra, quien se incorpora al cuerpo técnico como asistente principal del entrenador. Sumadas estas tres bajas importantes, Héctor Rodas, director deportivo del club, ha logrado incorporar al pivote Kervin Arriaga, también con posibilidad de actuar como central, y a Jon Ander Olasagasti, mediocentro organizador. Aun así, los azulgranas continúan sondeando el mercado en busca de nuevas incorporaciones que ilusionen a la afición. Entre esos nombres aparece Selim Amallah, quien representaría un perfil distinto de centrocampista: completo, con calidad en los pies, capacidad para abarcar mucho terreno de juego y experiencia en la categoría.

Pasado en Mestalla

Selim Amallah ya conoce la ciudad. El marroquí jugó una temporada cedido a las órdenes de Rubén Baraja, con quien desplegó su mejor fútbol y logró convencer a parte de la afición blanquinegra. A pesar de su interés en volver a Mestalla, tras su cesión, el mediocentro regresó a su club en propiedad. Ahora, la historia podría ser muy distinta, y, por qué no, volver al que fue su estadio... pero vestido de granota.