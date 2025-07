El Levante se estanca de nuevo con otro empate en pretemporada

Al igual que ocurrió contra el Johor, el Levante UD dio un frenazo a la buena marcha y dinámica de resultados que había logrado ... encadenar, gracias a los triunfos frente al Neom y Teruel. En esta ocasión, enfrente estaba el Al-Qadisiyah, cuarto de la liga saudí. El signo del encuentro fue el mismo que aconteció en el primer test para los azulgranas, también saldado con un 0-0 en el electrónico.

Este era un cara a cara de mayor exigencia y no había que dejarse engañar por la procedencia. Posiblemente, era el adversario de más enjundia a los que enfrentarse. En sus filas está el exmadridista Nacho Fernández, Ezequiel Fernández o el delantero italoargentino Mateo Retegui, por quien el club pagó cerca de 70 millones al Atalanta. No se pudo batir a un bloque que se ha ido armando bien con jugadores de cierto prestigio y de calidad.

En clave meramente levantinista, la visita al Camilo Cano de La Nucía, recinto en que el Levante compitió durante unos meses en la época de pandemia, estuvo marcada por dos notas positivas, las que tuvieron que ver con dos debuts. Tanto Manu Sánchez como Goduine Koyalipou se enfundaron la zamarra del decano valenciano para disfrutar de los primeros minutos en su nuevo equipo. Ambos lo hicieron además como titulares. El lateral ocupó el flanco izquierdo durante una hora de juego, mientras que el delantero proveniente del Lens lo hizo solo durante los primeros 45 minutos, donde empezó a conocerse más a fondo con Brugui y Romero, sus acompañantes. Fruto de esa alianza, se daría una de las pocas ocasiones destacadas. Porque a pesar de ser un partido de idas y venidas constantes, la eficacia brilló por su ausencia. Y estas, ya durante el segundo periodo, tampoco supo aprovecharlas Morales, especialmente tras un pase filtrado que le brindó Oriol Rey.

No obstante, el Levante sigue reafirmando algo que ya no empieza a sorprender y es que con esta defensa formada por cinco hombres está siendo muy sólido y consistente. En todo lo que se lleva de verano, no se ha encajado un gol. En esa faceta, también ha tenido mucho que decir Pablo Cuñat. Mientras el área deportiva sigue rastreando el mercado con tal de dar con la opción más adecuada para ser el presumible titular, el meta valenciano sigue reafirmándose a base de buenas actuaciones y tendiendo su mano a Calero para decirle «aquí estoy yo» y ganarse más crédito de cara a los futuros onces en Liga. Sin embargo, entre todos estos distintos factores y protagonistas, los granotas se estancaron en lo colectivo. No será ya hasta el próximo viernes cuando puedan redimirse contra el Castellón.