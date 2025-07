El Levante crea una nueva plataforma para simpatizantes

Eric Martín Valencia Miércoles, 23 de julio 2025, 16:41 Comenta Compartir

El Levante UD y sobre todo el levantinismo continúa en pleno proceso de expansión. El más claro ejemplo de ello se ha podido comprobar este mismo verano. Desde el club se habilitó por primera vez una lista de reserva para todos aquellos interesados en ser nuevos abonados. Las plazas se agotaron en menos de un día. Junto al resto de socios actuales, también se llegó al aforo completo en el Ciutat de Valencia, donde alrededor de 20.000 personas tendrán derecho a acudir a todos los partidos. El resto de localidades disponibles irán destinadas para la reserva obligada para venta en taquilla u otros fines.

En gran parte por ello y también con tal de ampliar horizontes, en la jornada de hoy desde el Levante se ha anunciado una nueva iniciativa, que viene en forma de un club o nueva plataforma llamada Granotes. Esta irá destinada para los simpatizantes que por distintas razones no han podido ser socios de cara a la temporada 2025-26. Tal y como anunciaba el decano valenciano a través de sus plataformas oficiales, principalmente va destinada a aquellos que no superaron la lista de corte, a los menores entre 1 y 4 años que todavía no tienen el abono y a todos aquellos que les pueda interesar esta iniciativa promovida.

Mediante un precio de 50 euros (o de 40 euros para los primeros citados), el Levante dotará de una serie de ventajas a estos granotas. Entre ellas, además de respetar su antigüedad una vez se incorporen a Granotes, se les dará preferencia para ser futuras altas en caso de que quieran ser abonados, se les incluirá en distintas promociones y descuentos en algunos casos y como los que disfrutan los actuales socios, además de poder disfrutar de contenido digital exclusivo.

Por otra parte, desde el Levante también se ha comunicado que todos aquellos integrantes que accedan a Granotes disfrutarán de una entrada gratuita para el tour del estadio Ciutat de Valencia, así como los mil primeros inscritos recibirán una entrada gratuita para uno de los partidos de Liga que dispute el Levante como local, en una jornada que próximamente anunciará el mismo club.

Aquellos levantinistas que se apuntaron a la prelista para ser nuevos socios serán los primeros en ser notificados por email y tendrán hasta el próximo 8 de agosto para poder registrarse si así lo desean. Ya a partir del 11 de agosto, se abrirán los plazos para todo el público en general.