Urgente Así quedarán las pensiones en enero con la nueva subida: jubilación, viudedad, incapacidad o la máxima
Jugadores de Levante y Athletic en el choque que los enfrentó en la temporada 2011-12 Damián Torres

El Levante UD y el Athletic Club unen fuerzas para conmemorar el Día internacional de las personas con discapacidad

La colocación del balón en la peana al inicio del partido por parte de jugadores del Athletic Fundazioa y del Levante UD EDI Adulto es uno de los actos programados que se efectuarán durante el encuentro

Adrián Cambra

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

Mañana se disputa el encuentro entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao, pero más allá de la rivalidad y del fútbol, ambos conjuntos han querido unirse para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Para el partido, hay previstos varios actos organizados por ambos conjuntos. Xabat Ibarloza, jugador del Athletic Fundazioa y Álvaro Alcácer, del Levante UD EDI Adulto se convertirán en los verdaderos protagonistas. Ambos entrarán al césped, y desde ahí podrán ver el calentamiento de los equipos.

Posteriormente, serán los encargados de situar el balón sobre el punto de saque. Por si fuera poco, ambos ejercerán de capitanes, cada uno el de su respectivo equipo, en el pasamanos y en el sorteo de campo.

También tendrán su protagonismo los más pequeños. El once del equipo local posará con los niños pertenecientes a la sección de iniciación de la Fundación Levante UD, con un cartel conmemorativo que hará homenaje a este día marcado en el calendario.

Por último, ya en el descanso desfilarán sobre el césped cerca de 190 deportistas de todas las secciones de deporte adaptado de la Fundación Levante UD, y posarán todos juntos para una foto que sirva para el recuerdo de esta bonita jornada.

