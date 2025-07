Un Levante de muchas pruebas y poca puntería empieza empatando en la pretemporada

El Levante empieza empatando en el primer partido de la pretemporada contra el Johor Darul, que es el equipo del Príncipe de Johor. Un encuentro ... que le ha servido a Julián Calero para experimentar, probar varios sistemas como la defensa de cinco y, sobre todo, dar rodaje a los futbolistas, pese a que la puntería es algo que todavía tienen que calibrar, ya que los granotas pudieron marcar varios goles, pero el resultado terminó en empate para ambos.

Primer partido de la pretemporada, primer encuentro antes de preparar la ilusionante vuelta del Levante a la liga de los mayores, después de cuatro años penando en los meses posteriores a la finalización de la campaña porque no se había conseguido el tan ansiado ascenso. Pero eso ha cambiado; se respira otro ambiente, es un julio diferente, un julio cargado de energía, no solo en la buena base de futbolistas que han podido mantener, sino que también se nota en los aficionados granotas. Con casi 20.000 abonados cerró el club levantinista la campaña este 11 de julio.

Es solo la primera semana y el primer test que da paso a los siguientes partidos, por eso es tiempo de preparar, de que los nuevos jugadores se vayan adaptando al ritmo de Calero y que interioricen poco a poco los conceptos y las indicaciones que les da el entrenador del Levante. El resultado del encuentro ya es otra cosa diferente.

Además, como todavía faltan incorporaciones para cubrir algunos puestos de la plantilla, muchos jugadores del filial subieron para disputar minutos con el primer equipo, como Martín Krug o Paco Cortés, que salieron de inicio. Quien no estaba ni entre los suplentes ni con opción de entrar en este primer encuentro era Carlos Álvarez, que, aparentemente, no tiene nada grave, pero por precaución no disputó ningún minuto.

Pese a que el equipo del Johor Darul estaba más rodado porque ya había disputado sus primeros partidos, los de Julián Calero empezaron imponiendo su ritmo de juego, como es lógico por la diferencia de talento y calidad entre ambos equipos. De ahí que, tras una buena presión tras pérdida, el Levante probase por primera vez al portero rival con un disparo de Brugué, escorado y desde la frontal del área, en el minuto 5 de partido. Con el paso de los minutos, sí que el partido se fue igualando y, pese a que los levantinistas llevaban la batuta del juego, les costaba percutir en la defensa con alguna combinación de pases, recurriendo en tres cuartos de campo a centros laterales y aprovechándose del poderío físico de Espí. Sin éxito, pero gracias a que los centrales Eddy Silvestre y Glauder se centraban en tapar al delantero de 20 años, Dela pudo cazar un balón de una segunda jugada, empalar una volea desde la frontal del área y casi marcar el primero para el Levante. Sin embargo, su disparo se fue por escasos centímetros del palo derecho.

Y llegaba el turno de la pausa de hidratación: momento de correcciones, momento de que Julián Calero retocase aquello que no le gustaba para que el Levante consiguiese el primer tanto. Es verdad que los granotas pusieron una marcha más y siguieron dominando el control del balón, pero sin conseguir el objetivo primordial: el gol. Espí tendría la última antes de que los jugadores se marchasen a vestuarios; el '19' no consiguió rematar un centro lateral de Toljan por escasos centímetros. Resultado gafas en la primera parte.

Con el inicio de la segunda parte, y como es normal, Calero cambió al once al completo, todo para darle minutos a todos los suyos y que vayan empezando rodados en esta pretemporada. Iván Romero y Morales empezaron a hacer diabluras y, a los primeros cinco minutos del inicio de la segunda parte, tendrían la primera para marcar. El '9' le cedía el balón en la frontal del área al Comandante, que, con un disparo raso y poco ajustado, no conseguía batir al meta rival. Una buena recuperación de Víctor García Jr. permitió gozar de una falta peligrosa; sin embargo, su disparo se fue por encima del larguero.

Asustó el Johor a los granotas, que, tras un buen pase al hueco de Moussa Jr., Arfi puso un buen centro que no lograba rematar con claridad Hevel. No se rendiría y lo seguiría intentando el Levante, que, si no era por juego, lo intentaba a balón parado. Un buen centro de Pablo Martínez en el minuto 70 y un remate de Elgezabal pasaron cerca del palo derecho.

Ya entrando en los últimos compases de juego y debido a la falta de ritmo por ser el inicio de pretemporada, el Levante dio más cancha al Johor, que, por primera vez en el partido, probó a Alfonso Pastor, quien, con unos grandes reflejos, despejaba con su pierna el buen centro. En los últimos diez minutos de encuentro, ya los dos equipos lo intentaban, pero con poco acierto y el Levante y su público se iban sin ver un gol en Buñol en el primer partido de la pretemporada.

Ficha técnica:

Levante UD: P. Campos, Pampín, Dela, Martin Krug, Cabello, Toljan, Oriol Rey, Lozano, Paco Cortés, Brugué, Espí. También jugaron Pastor, Clemente, Maturro, Elgezabal, Víctor García, Pablo Martínez, Victor JR, Edgar , Tunde, Iván Romero, Morales.

Johor Darul Ta'zim: Andoní, Eddy, Jon, Glauder, Óscar, Hevel, Iker, Mendez, J.Silva, Arif, Joao. También jugaron Moussa Jr, Samu Castillejo, Nacho Insa.

Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a Eddy Silvestre, Matturro.