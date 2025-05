Levante, ¿y ahora, qué?

Marc Escribano Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 00:57 | Actualizado 01:45h. Comenta Compartir

La pregunta que muchos aficionados del Levante se hacen —o se harán a partir de mañana cuando se les baje la euforia— tras conseguir el ascenso es simple. ¿Y ahora, qué? Muchas veces sucede en la vida. Uno se obsesiona con un objetivo y no para hasta conseguirlo, pero después, ¿qué viene? El fútbol, precisamente, es un deporte que no se detiene. No hay tiempo para el respiro. Para empezar, ahora vienen unos días de celebración, con actos de cara al público, pero también hay que acabar la temporada. Lo conseguido en Burgos queda ya para los libros de historia, pero la campaña del Levant no ha terminado. Resta por disputar un último encuentro, en casa, ante la afición, en el Ciutat de València.

Ya sin nada en juego, es posible que Julián Calero plantee una alineación alternativa dando minutos a los menos habituales ante el Eibar. Podría ser el día para ver a los Alfonso Pastor, Manu Sánchez, Sergio Lozano, Víctor Jr o Carlos Espí. Pero una vez pase esa gran fiesta que será la Jornada 42, llegará el momento de poner el broche final a una temporada de ensueño.

Descanso de varias semanas

La plantilla y el cuerpo técnico disfrutarán, una vez finalice la Liga, de alrededor de un mes de vacaciones. Les servirá para desconectar y vaciar su cabeza de tanto estrés y tanto fútbol. A principios del mes de julio, los jugadores empezarán a desfilar por Valencia para pasar las rutinarias pruebas médicas y empezar la pretemporada, que a día de hoy, no tiene amistosos programados todavía y se desconoce si se hará alguna concentración especial. Este último verano, el Levante se entrenó en el Parador de El Saler, que quizá fue el talismán.

Salidas de jugadores

Es un clásico en los finales de temporada. Hay varios futbolistas que terminan su vinculación con el Levante y a efectos contractuales, el 30 de junio, dejarán de pertenecer al conjunto granota. El que ya se sabe seguro que se va es Giorgi Kochorashvili, que hará las maletas al Sporting de Portugal para jugar la Champions League. Su venta por seis millones de euros más variables deja un buen dinero en caja. También se irá Álex Forés, que acabará su cesión en Orriols y volverá a pertenecer al Villarreal, aunque la intención de todas las partes es continuar con el préstamo una temporada más en Primera.

Renovaciones automáticas

No son pocos los jugadores del Levante que terminaban sus contratos en 2025, pero con la condición de que si había ascenso, se le aplicaba una renovación automática. Andrés Fernández, Vicente Iborra, Ignasi Miquel, José Luis Morales, Unai Elgezabal, Oriol Rey, Diego Pampín, Ángel Algobia y Marcos Navarro amplían sus vinculaciones y seguirán siendo del Levante, como mínimo, una temporada más.

Un mercado sin dirección

El Levante, desde la salida en febrero de Felipe Miñambres, se encuentra sin director deportivo. Con Héctor Rodas haciendo las labores interinas, el club deberá buscar primero un ingeniero que sea el encargado de confeccionar la plantilla granota en Primera División. Encontrar un sustituto de Giorgi Kochorashvili y un lateral que recuerde a Andrés García deberían ser las prioridades. Fichajes de nivel elite que ayuden al equipo a mantenerse.

Una permanencia y mucho más

Y por supuesto, el foco estará puesto, como viene siendo habitual, en el dinero. La deuda del Levante no es precisamente pequeña y la entidad recibirá un buen balón de oxígeno por los derechos televisivos al competir en Primera, pero el objetivo desde el primer día debe ser conseguir asegurar cuanto antes la permanencia. Porque el sueño no era volver a Primera por un año y ya está. Es regresar para quedarse, y no volver a la Segunda División nunca más. Eso, es lo primordial.