El juez acepta el plan de pagos del Levante y pone fin al preconcurso

El Levante respira. El Plan de Reestructuración de Pagos que aprobó la Junta General Extraordinaria el pasado mes de octubre ha sido homologado por el ... Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, lo que aleja definitivamente el preconcurso de acreedores que acechaba a la entidad de Orriols por su preocupante situación financiera. La resolución confirma que ningún acreedor ha impugnado el plan y el juez ha avalado la propuesta en su totalidad. La sentencia establece que el plan no puede ser anulado mediante una acción de reintegración concursal y ningún acreedor podrá pedir la rescisión de esas actuaciones, evitando perjuicios a terceros. Contra la sentencia judicial que aprueba el plan no cabe recurso.

El plan se aplica a todas las personas acreedoras incluidas en su perímetro, tanto quienes votaron a favor del mismo como a quienes no se han opuesto. De hecho, todas han sido notificadas individualmente y ninguna ha presentado protesta. Las que no forman parte del plan —personal trabajador o las administraciones públicas— quedan fuera y se les abonará con normalidad

La sentencia confirma el calendario de pagos que comienza por los acreedores privilegiados, entre ellos EDR y Tifosy, y continúa con los ordinarios y finalmente con los subordinados, como ya se explicó en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 21 de octubre. La deuda con Danvila queda, en este caso, extinguida gracias a su capitalización y la restante se reestructura a diez años, lo que da un poco más de margen al club para poder abordar todos sus proyectos.

El auto anuncia la ausencia de quitas de capital y que el plazo para el pago de la deuda llega hasta la temporada 2034/35, aunque el club se ha comprometido a adelantar esta fecha si consigue ingresos extraordinarios.

Esta aprobación también confirma un cambio societario. El Levante pasa de estar bajo la responsabilidad de la Fundació Cent Anys a que ahora recaiga en las de José Danvila, que asumió el relevo representativo de Quico Catalán tras el fin del ejercicio de 2023. La deuda real que arrastraba el club en aquel momento se situaba por encima de los 115 millones. En estos momentos todavía no es mucho mejor, pero el poder económico de Danvila –con la aportación de dinero de su bolsillo– y su gestión permite ir contrarrestando el déficit.

Dentro de eso proceso previsto en los próximos 10 años, Danvila, como uno de los acreedores subordinados, estaba dispuesto a capitalizar parte de su deuda a cambio de acciones. Un total de 13,8 millones, que le convertían en máximo accionista –en solitario– junto a los títulos ya en posesión con anterioridad, con un porcentaje del 70% del capital social y que no pueden ser vendidos, siempre y cuando no se salde antes la deuda con EDR.