Danvila habla en la pasada junta del Levante. Adolfo Benetó

El juez acepta el plan de pagos del Levante y pone fin al preconcurso

La resolución del juez permite que la mayoría accionarial del club azulgrana pasa de la Fundación a Danvila

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

El Levante respira. El Plan de Reestructuración de Pagos que aprobó la Junta General Extraordinaria el pasado mes de octubre ha sido homologado por el ... Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, lo que aleja definitivamente el preconcurso de acreedores que acechaba a la entidad de Orriols por su preocupante situación financiera. La resolución confirma que ningún acreedor ha impugnado el plan y el juez ha avalado la propuesta en su totalidad. La sentencia establece que el plan no puede ser anulado mediante una acción de reintegración concursal y ningún acreedor podrá pedir la rescisión de esas actuaciones, evitando perjuicios a terceros. Contra la sentencia judicial que aprueba el plan no cabe recurso.

