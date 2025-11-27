Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gema Soliveres en su etapa como jugadora del Alavés Jesús Andrade

Gema Soliveres debuta como granota tras su lesión de larga duración

La jugadora procedente del Real Betis pudo jugar sus primeros minutos con el Levante el domingo pasado delante de su afición y contra todo un FC Barcelona

Adrián Cambra

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

La jugadora del Levante UD femenino, Gema Soliveres, pudo debutar en el Ciutat de Valencia este domingo con su nuevo equipo frente a las líderes de la competición: el Fútbol Club Barcelona. Han sido casi 11 meses fuera de los terrenos de juego, una odisea que por suerte por fin ha concluido.

El conjunto granota hizo una gran apuesta por ella, ya que la debutante se incorporó en verano procedente del Real Betis, pero ya en enero había sufrido esa lesión en el tendón rotuliano. Esta suele ser bastante grave y su duración tiende a ser larga. Por tanto, se demostraba que la confianza del club en el nuevo fichaje era total, y tras meses de supervisión y recuperación, finalmente se ha dado esta gran noticia.

En el canal de Youtube del Levante, Soliveres agradecía el apoyo de sus compañeras. El partido acabaría 0-4 a favor de las culés, pero esta noticia supone una pequeña alegría para el levantinismo, que se aferra a cualquier esperanza con tal de remontar su complicada situación en liga y salir de esos puestos de descenso.

