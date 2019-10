El fiscal afirma que el Ciutat estaba «abonado a la corrupción» Gabi y su abogado, en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / DAMIÁN TORRES «En el primer gol de Gabi, si Munúa se pone más lejos se sale del campo», afirma el representante del Ministerio Público sobre el presunto amaño ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE VALENCIA Martes, 15 octubre 2019, 00:05

Durante tres horas y 20 minutos, el fiscal Pablo Ponce desgranó sus argumentos para sostener que el Levante-Zaragoza disputado el 21 de mayo de 2011 se amañó. Su informe derrochó contundencia. El representante del Ministerio Público se refirió al encuentro como «estafa» y aseguró que los futbolistas granotas llevaron a cabo «una puesta en escena» merecedora no sólo de dos años de prisión, sino también de la inhabilitación profesional. Ayer fue el turno de las acusaciones. Hoy le tocará a los abogados defensores.

El fiscal desarrolló un relato cronológico: «Hay unos indicios fundamentales. Y es que el Zaragoza necesitaba imperiosamente salvarse por muchos motivos. Estaba inmerso en una grave crisis económica. El Levante había logrado su objetivo, la permanencia. El Deportivo, el Getafe y la Real Sociedad también se la jugaban. El Zaragoza dependía de sí mismo. Para los jugadores del Levante, era un dinero fácil que podían ganar sin tener ningún tipo de comportamiento contrario a los intereses del club y la masa social tampoco se lo iba a reprochar. Esto determina necesariamente el precio que hay que pagar por el amaño. El Zaragoza tenía que poner una cantidad fuerte para contrarrestar la posibilidad de que otros equipos primasen al Levante por ganar. Aquel día, el campo del Levante estaba abonado a la corrupción».

El Ministerio Público manifiesta que el Zaragoza entregó a la plantilla del Levante 1,73 millones de euros para arreglar el encuentro. Esa cantidad corresponde a las primas por la permanencia concedidas a los futbolistas del equipo aragonés, según los antiguos dirigentes de La Romareda. Sin embargo, estos jugadores aseguran que no percibieron tal dinero.

«Ningún directivo ha sido capaz de decirnos quién entregó ese dinero a los jugadores del Zaragoza. Ningún directivo ha dicho que él negociara las primas. Hemos demostrado que aquí no hay pago de primas. Lo que ha manifestado Agapito Iglesias –entonces presidente del club aragonés– no nos lo podemos creer. Es ilógico pagar una prima antes del partido. Este dinero sólo tiene un camino, que es comprar a los jugadores del Levante», comentó el fiscal.

Los directivos del Zaragoza hablan de dos tipos de primas por la salvación: 765.000 euros en efectivo que figuran en un documento firmado sólo por Gabi y 965.000 entregados por transferencia bancaria a nueve futbolistas del equipo maño, así como al técnico (Javier Aguirre) y el director deportivo (Antonio Prieto).

Los futbolistas negaron haber cobrado alguna vez cantidades en metálico, pero el fiscal aseguró que Gabi, Doblas, Herrera, Ponzio, Jorge López, Braulio, Paredes y Diogo ya lo habían hecho dos años antes: «El 20 mayo de 2009, el Zaragoza saca 170.000 euros en efectivo y dice que sirve para satisfacer ese dinero a los jugadores por la consecución de objetivos. El Zaragoza todavía no había subido».

El Ministerio Público profundizó en las contradicciones de los futbolistas del Zaragoza sobre el presunto amaño del choque con el Levante: «Cada jugador receptor dice una cosa distinta pero todos coinciden en que ese dinero no es para primas. Las explicaciones que dan no se sustentan con ningún dato objetivo. Y el Zaragoza, para justificarlo, hace un falseamiento de las nóminas». Cabe recordar que el club maño iba a entrar en concurso de acreedores.

«Es triste que un administrador concursal justifique que un dinero se ha cobrado porque lo ha firmado un jugador», lamentó el fiscal, quien argumentó que la acusación a la plantilla del Levante recaiga sobre los 18 futbolistas convocados.

«El número de jugadores comprados tenía que ser el máximo posible para tener la seguridad. Los acusados son los convocados porque son los que pueden hacer un comportamiento noble o innoble», apuntó. Para establecer una conexión con la plantilla granota, el Ministerio Público recalcó las alteraciones en sus movimientos económicos: «Un buen número de los jugadores del Levante realizan operativas extrañas en 2011 después del partido. El informe pericial de la Agencia Tributaria lo justifica sobradamente. Mantienen un patrón de comportamiento anormal tras el partido. Y eso desmonta por completo muchas de las versiones que han dado. Podemos hacer explicaciones individualizadas, pero hemos aportado un indicio global y generalizado. Puede haber justificaciones débiles o no probadas, pero no deben desvirtuar la justificación íntegra que hemos traído en el procedimiento de manera lógica y coherente».

El visionado del encuentro es una de las pruebas documentales. Y el fiscal ironizó. «El colofón es el partido. El disputado partido. Hay una cosa cierta. Tiro al palo no hay. Por eso es asombroso que se pregunte por un tiro al palo que no existe. Los jugadores del Levante no quieren ganar el partido. En el primer gol, Gabi tira la falta, pero le ayuda mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Y Munúa se coloca tan lejos del palo por el que va a tirar que si se pone más lejos se sale del campo. Los jugadores del Levante tienen profunda aversión al área del Zaragoza. Respecto al segundo gol de Gabi, si a un jugador de esa categoría le dejas tirar, evidentemente mete un golazo. Munúa tampoco hace un intento para parar con su colocación. Hace la estatua. No hay ninguna aproximación más allá del gol de Stuani. La puesta en escena debe tener un reflejo no sólo en los dos años de prisión , sino en la inhabilitación. Es una estafa y un engaño», concluyó.