La extinción forzada del lateral derecho

El éxito de uno mismo suele estar en la capacidad de superación. En lo colectivo, reside en cómo adaptarse a las necesidades y salir fortalecido ... ante las adversidades. Dentro de los numerosos y acentuados problemas con los que ha contado el Levante UD a lo largo de los años recientes, uno de los condicionantes de los que ha salido reforzado vienen por aquellos protagonistas secundarios que, al menos en algún momento, han pasado a desempeñarse en la posición del lateral derecho.

Siguiendo un orden cronológico desde las últimas dos temporadas, cuando especialmente se ha acentuado esta circunstancia, Ander Capa y Xavi Grande han sido los dos únicos jugadores con características propias para actuar con este rol.

El natural de Caudete llegó en verano de 2023 a Orriols tras una larga trayectoria a sus espaldas, avalada por sus años en el Athletic Club. Sin embargo, la inactividad en San Mamés le penalizó y quedó condenado a un fichaje con recuerdo negativo, hasta el punto de competir el presente curso en Segunda RFEF.

Por su parte, Xavi Grande ha demostrado buenos dotes, pero por contra no ha obtenido la regularidad necesaria de participación. Julián Calero se escudó el pasado viernes en que no prioriza la edad de un futbolista, sino en quien está en un mejor momento en vistas a aportar lo mejor al colectivo.

Los beneficiados indirectos de esta particular competencia han sido otros dos futbolistas que no partían con la teórica etiqueta de lateral cuando iniciaron su andadura con el Levante. El primero de ellos fue Andrés García. Porque lejos de su reconversión actual, a la que se ha adaptado a la plena perfección, el valenciano era un extremo con potencial ofensivo, con notable capacidad a la hora de centrar y también una destacada finalización. Sin embargo, el paso de Felipe Miñambres de los despachos a los banquillos desencadenó en el retroceso en la posición de Andrés. El desenlace es por todos sabido cómo concluyó: una de las revelaciones en LaLiga Hypermotion, traspaso al Aston Villa en el mercado invernal a cambio de 7 millones de euros y estreno con la Selección Española sub-21.

El segundo de los comodines azulgranas ha sido Dela. El central madrileño, en especial con Julián Calero, ahora ha pasado a ser uno de sus indiscutibles. Tras un inicio discreto de campaña, ahora se ubica en el costado si no es requerido para funciones propias a las que acostumbra. Incluso en jornadas como esta última frente al Racing, en la que Ignasi Miquel estaba sancionado, Dela no volvió al centro de la zaga y el técnico Calero le ha transmitido su máxima confianza para el lateral. Con anterioridad, también fue utilizado en casos excepcionales durante 2023-24.

En verano, las amplias limitaciones económicas del club, llevaron al Levante a no priorizar una incorporación para el lateral y, avanzado el mercado, se renunció a cualquier movimiento. Con los episodios vividos durante el mes de enero, se acordó el fichaje de Manu Sánchez, pero no ha sido garantía de nada: participación en cuatro partidos y desde la recuperación de su lesión no ha vuelto a jugar. Lo cierto es que la extinción del lateral derecho es una realidad y, al menos de momento, no tiene intención de regresar a corto plazo.