Eva Alonso y Estela Carbonell dibujan el camino hacia la salvación del Levante femenino

No está siendo un camino de rosas para el Levante UD Femenino. La temporada muestra cómo, a estas alturas, la permanencia sigue pendiente. Los ... partidos como local más que un aliciente han resultado un tormento, con varios duros reveses sufridos contra el Valencia o Betis. Las alegrías y dosis extra de punto llevaron a domicilio, con grandes sorpresas al imponerse al casi invencible Barça, Real Sociedad o en Lezama ante el Athletic Club en la última jornada. Aun así, este domingo algo cambió. Las valencianas aprendieron de sus errores y en la visita del Deportivo confirmaron tres nuevos y muy valiosos puntos, para tomar oxígeno en la clasificación donde se adelanta a varios rivales directos.

Los dos primeros goles del encuentro no se hicieron de rogar. Prácticamente se produjeron de forma instantánea, uno para cada equipo, antes del cuarto de hora de juego. Si Eva Alonso cabeceaba en la continuación de un córner dirigiendo su envío al contrapié de Inés Pereira y mostraba atisbos de que se gozara de una apacible mañana en Buñol, el Deportivo igualó apenas tres minutos más tarde. Con una sensacional volea conectada tras un centro lateral de Ainhoa Marín, la exdelantera culé Bárbara Latorre hacía inútil la estirada de Tarazona y desataba los aplausos de los presentes, en reconocimiento a tal acción.

Levante UD femenino Tarazona, Alharilla, Tere Mérida, Eva Alonso, María Molina, Estela, Paula Fernández (Bascu, 84'), Sosa, Lahmari (Daniela Arques, 58'), Ivonne Chacón (Inés Rizo, 84') y Ana Franco (Rai Carrasco, 71'). 2 - 1 RC Deportivo Abanca Inés Pereira, Raquel, Paula Novo (Elena, 83'), Vera Martínez, Olaya Rodríguez, Lucía Martínez, Paula Gutiérrez (Beneth, 74'), Samara Ortiz, Ainhoa Marín (Hmirova, 91'), Bárbara Latorre (ADT, 83') y Millene (Eva Dios, 83'). Goles: 1-0: Eva Alonso (11'). 1-1: Bárbara Latorre (14'). 2-1: Estela Carbonell (48').

Ninguno de los dos conjuntos se vino abajo. Capacidad de reacción, mentalizados de que quien venciera lograba algo más que tres puntos y un factor emocional muy latente que podía desestabilizar y decidir con el más mínimo detalle o genialidad. Quien sabe si Ana Franco hubiera resuelto acertadamente en el 25' tras revolverse dentro del área y qué hubiera deparado a posterior. O si Samara Ortiz hubiera podido sacar más provecho tras un rechace del esférico en María Molina que le benefició, pero que mandó por encima de palos. Al igual que Millene, que estrelló contra el larguero con un disparo casi a bocajarro, síntoma de que el Deportivo evidenció una mejora con el transcurso del 'match'. Lo cierto es que, al sonar los tres pitidos que marcaban el final del primer tiempo, las tablas reinaban.

Podía resultar previsible que de cara al segundo periodo el Levante corriera más riesgos en busca de un segundo gol para abarcar la victoria. Pasados tres minutos tras la reanudación, lo encontró. Balón colgado al área, una serie de rebotes no culminaron el despeje y de la nada apareció Estela Carbonell para conectar un certero derechazo que hacía subir el dos a uno. La guardameta portuguesa Inés Pereira recriminó con efusividad a la árbitra de que tenía delante suya a una oponente. Razón no le faltaba, porque Ana Franco se ubicaba en fuera de juego, se puso en la trayectoria del remate y el tanto no debió tener validez al estar en un claro fuera de juego posicional.

Para el Deportivo, ese 2-1 fue un duro mazazo que no supo encajar bien. Por momentos, pasó factura y quedó noqueado. La reacción desde el banquillo también se demoraba, en una muestra de confianza del entrenador en sus once futbolistas titulares.

A la postre, las dos defensas que se disfrazaron en improvisadas goleadoras rindieron cuentas y confirmaron el triunfo del Levante. Los minutos finales se supo sufrir y resistir, con un Deportivo totalmente volcada en área rival y con las pupilas de Ángel Saiz aferrándose con uñas y dientes a esa corta renta. Fue el dibujo del camino hacia la salvación.