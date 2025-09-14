Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 553.034,17 euros en dos provincias este sábado
Dela, Carlos Álvarez y Etta Eyong. JL BORT

El espectáculo en el Ciutat lo da Etta Eyong

Estreno en Orriols| El Levante presentará frente al Betis a sus últimos refuerzos, con el delantero camerunés como principal atractivo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:34

Y con ustedes, con el número 21 a la espalda, Karl Edouard Blaise Etta Eyong! Ya lo puede ir ensayando Pau Ballester –la voz del ... Ciutat– y hasta ir pensando en el mote que le pone a esta potente mole de hierro forjado que aún sin jugar ni un solo minuto como azulgrana ya se ha convertido en el ídolo de Orriols. Es la hora del nuevo Levante... es el momento de Etta Eyong. El camerunés (14-10-2003), entre o no en el once inicial, será esta tarde el principal atractivo de un Ciutat que va a estar frente al Betis, como ocurrió contra el Barça, a reventar. El quinto camerunés que viste esta camiseta en la historia granota está llamado a ser el jugador diferencial que le otorgue la categoría de Primera a un equipo que solo el día del Barça ha dado una imagen suficientemente consistente para pensar que puede salvarse. Si Etta Eyong rinde al mismo nivel que lo hizo un compatriota suyo como Lauren, el Levante será el primer beneficiado. Si emula a otros cameruneses como Daniel Komé, Albert Meyong y Aloys Nong, el bloque azulgrana se hará el harakiri más bien pronto que tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  5. 5

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  6. 6 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  9. 9 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El espectáculo en el Ciutat lo da Etta Eyong

El espectáculo en el Ciutat lo da Etta Eyong