El espectáculo en el Ciutat lo da Etta Eyong

Y con ustedes, con el número 21 a la espalda, Karl Edouard Blaise Etta Eyong! Ya lo puede ir ensayando Pau Ballester –la voz del ... Ciutat– y hasta ir pensando en el mote que le pone a esta potente mole de hierro forjado que aún sin jugar ni un solo minuto como azulgrana ya se ha convertido en el ídolo de Orriols. Es la hora del nuevo Levante... es el momento de Etta Eyong. El camerunés (14-10-2003), entre o no en el once inicial, será esta tarde el principal atractivo de un Ciutat que va a estar frente al Betis, como ocurrió contra el Barça, a reventar. El quinto camerunés que viste esta camiseta en la historia granota está llamado a ser el jugador diferencial que le otorgue la categoría de Primera a un equipo que solo el día del Barça ha dado una imagen suficientemente consistente para pensar que puede salvarse. Si Etta Eyong rinde al mismo nivel que lo hizo un compatriota suyo como Lauren, el Levante será el primer beneficiado. Si emula a otros cameruneses como Daniel Komé, Albert Meyong y Aloys Nong, el bloque azulgrana se hará el harakiri más bien pronto que tarde.

«Le he visto muy bien, es un chico tremendamente buen chaval, que ha caído en el grupo fenomenal. Tiene un carácter espectacular, muy abierto y fácil de integrarse. Los compañeros le han aceptado de manera espectacular. Hay ciertos criterios que manejar pero está en disposición de competir desde el principio. Tengo muy buenas sensaciones. Hacía tiempo que no fichábamos un jugador con esas sensaciones, su capacidad, el hambre y las ganas que se le ven», opinaba este sábado Julián Calero, en una clara muestra de delicadeza y tacto hacia un futbolista que a algunos puede recordar, sobre todo físicamente, a Koné o Caicedo, que en su momento salieron de Orriols por la puerta grande.

Ahora bien, un error de bulto es pensar que este chaval de 21 años va a ser capaz de tirar él solo del carro. Con actuaciones como la que plasmaron, sobre todo la defensa, ante el Elche de la última jornada, el equipo naufragará por si solo sin necesidad que nadie les arroje por el precipicio. Y ojo que el rival de esta tarde dista mucho de ser del grupo del Elche o el Alavés. Casi tiene más del Barça. Solo hay que echar un vistazo a los jugadores que puede disponer Pellegrini, porque aunque a última hora se haya caído por lesión Bartra y no esté aún listo Isco, el resto tiene un curriculum extraordinario.

Lo bueno de todo es que el parón le ha servido al Levante para desintoxicarse de los malos augurios. Hay ganas en la grada de que Calero empiece a introducir a los fichajes, a los que se lesionaron y a los que llegaron a última hora. Y también el público desea que Carlos Álvarez empiece a hacer de las suyas. La mole y el genio juntos. Sólo falta que el ensamblaje de esa dupla dé resultados. El equipo necesita ir sumando puntos para no respirar aire contaminado. «Lo importante es que tu idea en el juego no varíe. A veces he optado por atacar con defensa de tres y luego defender con cuatro. Tenemos que ser un equipo reconocible».

Alineaciones

Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Dela, Manu Sánchez, Oriol, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Morales, Iván Romero y Etta Eyong.

Sevilla: Álvaro Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Junior, Altimira, Deossa, Antony, Fornals, Riquelme y Cucho.

Árbitro: Alejandro Muñiz (C. Gallego)

Ciutat de Valencia (16.15 horas)