Francisco Checa llegó al Zaragoza en 1979. En la época del partido era secretario general. Ahora, consejero. «Nadie me comunicó que se había pagado ni el motivo por el que se había pagado. Cuando lo vi en los documentos al iniciarse el concurso de acreedores, me pareció normal. No me sorprendió», afirmó ayer durante su declaración.