A la caza del primer liderato en solitario

La lucha por el ascenso directo a la máxima categoría es feroz. Y en medio de ese intercambio de golpes, el Levante cuenta este domingo con una oportunidad única. Por primera vez en la temporada, los de Julián Calero puede colocarse líderes en solitario. Para ello, tienen que imponerse al Castellón en el Ciutat de València. Los azulgrana han visto la clasificación desde lo más alto en sólo tres jornadas a lo largo del curso: la pasada, la séptima y la quinta. Pero siempre lo han hecho con los mismos puntos que sus inmediatos perseguidores. Ahora, pueden despegar dejándolos atrás.

El Mirandés se marcha este sábado a dormir como nuevo líder de Segunda División al superar a otro rival directo como el Racing de Santander. Por su parte, el Elche, también implicado en la cruda batalla por el ascenso directo, cumplió al imponerse al Eldense. Exigencia máxima. En cualquier caso, el Levante adelantará tanto al conjunto burgalés como al franjiverde siempre que este domingo se imponga en el derbi autonómico frente al Castellón. Y sin necesidad de agarrarse al golaveraje.

El Levante, que esta campaña ha llegado a estar a ocho puntos de la primera plaza, recibe a un equipo que le trae recuerdos mágicos. Principalmente, el histórico ascenso de 2010. Aquel hito fue culminado con un triunfo ante el equipo albinegro en el Ciutat de València.

El Levante tiene hoy uno de esos partidos muy pero que muy atractivos. Primero, porque es un derbi. Y segundo, porque está en juego algo que no sucede desde hace casi siete años. Y es que el conjunto granota consiguió ante el Huesca la pasada semana el cuarto triunfo consecutivo, por lo que ahora busca enlazar una quinta victoria que termine de consolidarle como líder.

No obstante, la historia reciente del Levante dice que cinco partidos ganados de forma seguida es algo que no sucede mucho. Hay que retroceder hasta el final de la temporada 2017-18, la posterior al último ascenso a Primera, ya con Paco López en el banquillo de Orriols, para ver cinco casilleros verdes del tirón. En un 19 de abril de 2018, el Levante venció 1-0 al Málaga. Con ese resultado, se dejaba virtualmente sellada la permanencia en aquel curso. No obstante, el equipo no soltó el pedal del acelerador y se impuso al Athletic Club por 1-3 en San Mamés. Días después, triunfo 2-1 en el Ciutat ante el Sevilla. No se quedó ahí y goleó 0-3 al Leganés en Butarque. Y la guinda del pastel se puso con uno de los mejores partidos que se ha visto en Orriols en los últimos años: el mítico 5-4 ante el Barça.

Sólo el Celta, en la última jornada de Liga, con un 4-2 en Balaídos, fue capaz de frenar la inercia positiva con la que terminó aquel Levante que se salvó holgadamente. Esas cinco victorias consecutivas no se han vuelto a repetir desde entonces, y ahora, el equipo dirigido por Calero tiene la oportunidad de volver a sentirse imparable. No será fácil, puesto que el Castellón ya tiene la matrícula granota tomada del encuentro de la primera vuelta disputado en Castalia, en el que se impuso por 2-0 en octubre.

El Levante contará con toda la plantilla al completo en su convocatoria, a excepción de la baja de Giorgi Kochorashvili, quien no se encuentra disponible al estar concentrado con la selección de Georgia, y a la vez, sancionado por ciclo de cinco amarillas. La noticia positiva es el regreso del lateral derecho Manu Sánchez, ya recuperado de su lesión.