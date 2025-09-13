Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
Julián Calero, en la sala de prensa. IRENE MARSILLA

Calero: «No queremos ser la cenicienta»

El técnico del Levante, seguro de que el equipo va a romper la dinámica

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:00

Habla Julián Calero y lo hace a poco más de 24 horas de que su equipo vuelva a reencontrarse con su afición en el Ciutat ... después del cruel desenlace que hubo el día del Barça. Este domingo (16.15 horas), el rival que se enfrentará al Levante es el Betis. Y el técnico azulgrana ha hablado este mediodía en la sala de prensa del estadio granota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  4. 4

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  7. 7

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  8. 8 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  9. 9 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  10. 10

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Calero: «No queremos ser la cenicienta»

Calero: «No queremos ser la cenicienta»