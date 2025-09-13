Calero: «No queremos ser la cenicienta»

Habla Julián Calero y lo hace a poco más de 24 horas de que su equipo vuelva a reencontrarse con su afición en el Ciutat ... después del cruel desenlace que hubo el día del Barça. Este domingo (16.15 horas), el rival que se enfrentará al Levante es el Betis. Y el técnico azulgrana ha hablado este mediodía en la sala de prensa del estadio granota.

Sobre Iván Romero

«Iván va a tener un papel importante porque cuenta con todo mi apoyo. Domina muchas facetas, es un jugador que a mí personalmente me parece importante. Es verdad que ahí se han acumulado jugadores que pueden jugar arriba. Podríamos haber intentado que alguien pudiera haber salido. Los minutos habrá que repartirlos. Reparto no regalando nada».

Estado físico de la plantilla

«El estado anímica, cuando pierdes tres partidos, el parón nos viene bien para regenerarnos. Y nos ha venido muy bien desde el aspecto físico porque hemos recuperado a muchos jugadores. Arriaga está con poca carga de entrenamientos aún, Iker Losada que tenía molestias también ha terminado entrando, y Brugui ha estado mejorando de una molestia, al final lo hemos recuperado. Nos ha venido bien, hemos reorganizado al grupo».

Etta Eyong

«Le he visto muy bien, es un chico tremendamente buen chaval, que ha caído en el grupo fenomenal. Tiene un carácter espectacular, un carácter muy abierto y fácil de integrarse. Los compañeros le han aceptado de manera espectacular. Hay ciertos criterios que manejar pero está en disposición de competir desde el principio. Tengo muy buenas sensaciones. Hacía tiempo que no fichábamos un jugador con esas sensaciones, su capacidad, el hambre y las ganas que se le ven».

Su opinión sobre el Betis

«Es un equipo hecho para pelear por Europa. Con eso ya marcamos el nivel que tiene. Tiene jugadores muy desequilibrantes en la parte de arriba. Pero es que en el medio y atrás tiene una plantilla competitiva. Es un equipo que maneja muchos parámetros. Competimos bien contra el Barcelona, pero contra el Barça es fácil sobreexcitarse. En partidos como el del Elche es donde tenemos que competir mejor. Al Betis no le comparo al Barcelona pero sí tiene algunos parámetros. El Barcelona es top, el Betis tiene unos patrones diferentes».

El sistema de juego

«Manejamos varios sistemas. La ubicación en el campo no es lo que más me preocupa. Lo importante es que tu idea en el juego no varíe. A veces he optado por atacar con defensa de tres y luego defender con cuatro. Son posibilidades que hemos trabajado en pretemporada. Tenemos que ser un equipo reconocible».

Por la defensa levantinista

«He visto los partidos repetidos y no creo que Elgezabal haya quedado marcado. En Elche fue la línea defensiva completa, fueron acciones en los dos goles que ninguno de la línea defensiva quedó bien. Sigo teniendo la misma confianza. Unai es un jugador que tiene experiencia, sabe lo que le pido y puede darlo. Tengo que ser sincero conmigo mismo, cuando hemos perdido los tres partidos hay que buscar soluciones sin volverse locos. Intentar que todo se reconduzca. Que nadie piense que esto va a ser cuesta abajo y sin frenos. Somos todavía la cenicienta, cuando rompamos el hielo. Esto es fútbol, hay que ser valientes y decididos. Esto no solo le pasa al Levante, le pasa a muchos equipos. Soy optimista. Vamos pronto a empezar a puntuar».

Presión por ganar

«Sabemos que vamos a vivir en el barro toda la temporada. Si nos ponemos nerviosos en la jornada tres, nos vamos a equivocar. La afición está siendo comprensiva. Nuestra gente nos apoya y nos entiende. Tenemos que convivir con el vértigo. Tranquilidad. Hay que empezar cuando antes a sumar para romper esa negatividad general. El ambiente va a cambiar alrededor del equipo. Al equipo le transmito seguridad».

Estado de Unai Vencedor

«La intención es que nos ayudara en la posición de seis que no andamos muy sobrados. Hemos valorado que Vencedor tiene experiencia en Primera. Los dos años ha estado en Segunda. Hay que averiguar qué ha pasado para que no haya podido progresar. Estoy contento, ha venido con ganas de trabajar. Le voy a exigir, le hemos propuesto algunos cambios en su forma de vida, en el día a día. Vamos a darle herramientas diferentes».

Cómo neutralizar al Betis

«Es un equipo muy dinámico. Capaces de quedarse con el balón, correr, tiene mucha capacidad. Tiene mucho nivel. Van a pelear por estar en Champions. Pero cuando hacemos bien las cosas podemos competir contra cualquiera. Tenemos que ser más fuertes y contundentes en ambas áreas, más capacidad para sostener el balón, ser más agresivos. No queremos ser ni graciosos ni agradables ni la cenicienta».

El estado del césped

«Va a ser una tónica, los días pre partido. El césped está mucho mejor. Lleva poco tiempo puesto pero ha arraigado muy bien».