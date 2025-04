Calero: «Habría sido más lógico empatar pero esto no es lógica, es fútbol»

Julián Calero ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota por 1-0 del Levante ante el Real Oviedo. El técnico granota se ha ... mostrado visiblemente contrariado, conocedor de la importancia que poseía el encuentro y de la oportunidad que ha desaprovechado el Levante para dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el ascenso.

El técnico madrileño ha señalado que ha habido tramos donde el Levante ha sido superior pero también ha reconocido que ha habido momentos donde el conjunto granota ha sido superado por el Oviedo. «Durante la primera parte no hemos sido nosotros, no hemos sido capaces de frenar la banda izquierda del Oviedo.» ha reconocido Calero. No obstante, el técnico también ha afirmado con rotundidad que «la segunda parte ha sido completamente nuestra». El madrileño también ha añadido que «lo más lógico habría sido empatar pero que esto no es lógico, es fútbol».

Al ser preguntado sobre el poco tiempo efectivo que ha habido en el Carlos Tartiere, Calero ha asegurado que el «fútbol es así». «Nosotros perdemos tiempo cuando vamos ganando y ellos también».

Durante el encuentro, Carlos Álvarez ha sufrido un golpe en el tobillo, lo que ha obligado al joven centrocampista a ser sustituido. «Tiene el tobillo bastante hinchado. Lo he aguantado 5 minutos pero seguía tocado. Esperamos que sea lo menos posible», señaló Julián Calero en rueda de prensa.

Pese a la derrota, Calero ha asegurado que «estamos en una zona privilegiada» y ha llamado al optimismo. «Quiero ser optimista. La semana que viene recibimos al Tenerife y debemos ser optimistas». El Levante se mantiene en la zona alta de la clasificación, aunque ve cómo rivales directos como el propio Oviedo se acercan peligrosamente por detrás en la tabla de clasificación, avivando así la pelea por el ascenso. «En la pelea por el ascenso hay cinco o seis equipos implicados. Para todos va a haber partidos dificilísimos», aseguró Calero tras el partido.

El próximo compromiso del conjunto granota será en casa frente al Tenerife, donde los de Calero buscarán reencontrarse con la victoria y seguir, de esta manera, en la pelea por el ascenso directo.