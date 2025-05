Calero confirma que siete jugadores están en duda para medirse al Tenerife

Julián Calero atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que enfrentará al Levante con el ... Tenerife en el Ciutat de València, a partir de las 14 horas. El técnico granota analizó la situación de los jugadores que llegan con molestias físicas, habló del rival, y del momento del equipo en el tramo final de temporada de cara a pelear por el ansiado ascenso a Primera División.

Sobre el estado de Carlos Álvarez y Unai Elgezabal

«Han mejorado mucho y vamos a ver, nos queda todavía mañana porque ha habido parte del entrenamiento que no hemos querido forzarles mucho. Si todo fuera bien, podríamos contar con ellos. Hemos tenido una semana complicada porque Jorge Cabello se ha hecho también un pequeño esguince, Iván Romero, Giorgi Kochorashvili y Oriol Rey tienen molestias físicas, Dela también. Algunos son articulares, y otros musculares, con algún problemilla en isquios, no son roturas pero sí sobrecargas. Es lógico llegando a estas alturas de temporada. Tendremos que tomar decisiones y no meter a alguien que no esté al cien por cien. Vamos a meterlo todo en un cóctel y ver quién realmente puede estar, y si hay alguno que tengamos duda, poder también ser justos con la situación de que como alguien se nos rompa, se pierde toda la temporada».

La mala suerte de las lesiones en este momento crucial

«Son cosas que no se eligen, nunca creo que haya un buen momento para tener bajas. Pero estamos pendientes de ello, habrá gente que podrá iniciar y si no ayudar a lo largo del partido, pero de todos estos, podamos contar con el 80% de ellos, pero a expensas de mañana».

Manejar los minutos de los tocados

«Tenemos que saber conjugar las dos cosas, pero necesitamos gente al cien por cien, y el que pueda participar el domingo tiene que estar a pleno rendimiento, porque nuestro rival viene a jugarse la vida y quedan cinco jornadas. Sabemos que todo el mundo va a ir al máximo y nosotros no podemos ser menos».

Sobre la derrota ante el Oviedo

«Viendo el partido repetido ellos tuvieron un inicio mejor que nosotros, pero a partir de ahí la segunda parte fue nuestra, cierto que no generamos el peligro que habitualmente generamos, y nos faltó un poco de acierto. En general, no tuvimos un buen día. Son partidos que te suelen pasar. Ahora estamos recuperando nuestra identidad, y no cambiar muchas cosas en cuanto a la estructura general del equipo y de lo que nos ha traído hasta aquí. Hemos generado una semana para recuperar nuestra identidad, pero al tener que regular esas cargas... El rival viene en su mejor momento de la temporada, que desde la llegada de Álvaro Cervera está haciendo números buenos. Su intención es ganar también. Igual que nosotros, lógico y normal».

Jugar contra un equipo que se juega el no descender

«Las situaciones del calendario no las elegimos nosotros, no es lo mismo enfrentarte ahora a equipos que ya están descendidos que a uno que está peleando por el play-off. Hay diferencia, y el contexto hay que entenderlo. El contexto del Tenerife es especial, está en una situación clasificatoria difícil, y ahí sí que he sido un poco ventajista y he hecho un corte de la llegada de Álvaro Cervera en adelante. Tienen buenos jugadores y son un buen equipo, tenemos que ser conscientes de la dificultad de este domingo y tenemos que estar preparados. Tenemos que dar el paso adelante y ser competitivos, sabiendo el contexto, pero vamos a ir a buscarla con el alma, con corazón y con mucha cabeza, que va a hacer falta para templar los nervios que pueda haber y saber manejar cada momento del partido».

Los lesionados y los apercibidos por sanción

«Es un quebradero de cabeza para todos, y además se junta lo de las molestias con las cuatro amarillas que tienen bastantes jugadores. No voy a elegir, cuando te saquen la quinta... Muchos de ellos pueden aguantarla, pero ahí sí que iremos sobre la marcha. El que no pueda por tarjetas, pues iremos metiendo otros jugadores. Estoy tranquilo, porque el nivel de mi plantilla es muy similar, y eso hace que yo esté tranquilo, porque entre quien entre hemos competido bien. Son jugadores de nivel alto y no me da miedo ni vértigo que pueda entrar o salir algún otro».

Los jugadores con menos minutos del Levante

«Yo creo que lo han venido demostrando, es cierto que los roles van aclarándose, y hay quien tiene un rol determinado porque casi sin querer se lo has ido asignando. No quieres que alguien tenga un rol de suplente, pero todo el mundo puede jugar. Cuando lleguen momentos de dificultad, y sabíamos que en estas últimas cinco jornadas podían llegar, entonces eso podía pasar, y tenemos la plantilla preparada y la gente tiene muchas ganas de jugar. Pero mañana es un día clave para nosotros y tomar decisiones de quién realmente puede jugar. Y si los que están en duda pueden, pues iremos a muerte con ellos».

El último ascenso del Levante

«Lo recuerdo muy bien aquel partido, pero nos ganó el Levante 1-0. Era Muñiz el entrenador. Faltaban todavía seis jornadas para finalizar y se proclamaron ascendidos, eso fue un éxito brutal. Sí que me ha traído muy buenas vibraciones por la parte del Levante. Pero son momentos que aquí se recuerdan con mucho cariño, y me alegro muchísimo por aquel momento, aunque lo viví como protagonista desde el otro lado porque mi equipo en aquel momento era el Oviedo».

Últimos cinco partidos de Liga

«Estamos donde queremos estar. Si nos hubieran dado a elegir a principio de temporada si esta era una situación buena, la hubiéramos firmado todos. El otro día cené con las peñas y muchos me decían que no esperaban estar en esta circunstancia en el mes de septiembre, pero yo sí. No sabía el puesto exacto, pero sí que íbamos a competir en este sprint final. Que mi equipo siga con la ilusión que tiene y que la gente nos tiene que dar ese plus, porque juntos podemos conseguir grandes cosas. Es un partido muy importante que marca diferencias y que tiene que seguir situándonos en la zona donde queremos. Hay que arrancar en ese sprint final con mucha ilusión, creer y tener calma y pausa para poder encararlo como se merece».

El vestuario y el ambiente de la afición

«Sí, claro que lo respiran. Pero porque el ambiente entre nuestra gente y en la ciudad, en la parte blaugrana de la ciudad, se palpa esa ilusión, y ellos la tienen, pero también responsabilidad. Lo que no quiero es que se convierta en algo que sea un saco de peso, hay que ser responsable y hacer las cosas bien. En estos cinco partidos va a pasar de todos, pero estamos en una lucha por algo muy bonito, y el vestuario está muy muy concienciado con lo que tiene que hacer».

El rival, el Tenerife

«El Tenerife este año ha manejado muchos resortes desde la llegada de Álvaro Cervera. Y es capaz de presionarte alto, de meterse en un bloque medio muy seguro, es uno de los equipos estadísticamente muy buenos, creo que era el tercer equipo que más posesión tiene en campo rival, eso dice que ataca bien, rápido pero ágil, capaz de centrar, con extremos a pie cambiado, que juega bien al fútbol... Por tanto, tienen el orden de Álvaro, pero también en ataque muchas cosas. Es un equipo muy completo, he visto bastante al Tenerife porque es un equipo que me gusta ver. En este caso también porque jugamos contra ellos, pero porque tienen cosas buenas y me gusta».