Borja Mayoral: «El verano ha sido movido, pero mi deseo era jugar en el Levante» Borja Mayoral presentado como jugador del Levante UD. / EFE Con la vuelta del delantero, el club espera la llegada de Rober Pier y de un fichaje más para cerrar la plantilla JAVIER GASCÓ Valencia Martes, 30 julio 2019, 14:09

Tras una temporada en la que le costó adaptarse, Borja Mayoral, tratará de seguir creciendo en el Levante UD en calidad de cedido: «Me siento muy identificado con el Levante porque me estáis dando la oportunidad de crecer». En su presentación el futbolista se ha mostrado muy agradecido al club, ya que su deseo era volver a vestir la camiseta azulgrana: «Se ha escuchado a varios equipos, pero mi deseo de jugar aquí y Quico lo sabía. El verano ha sido movidito por lo que se ha escuchado, pero quería incorporarme cuanto antes con el equipo».

El canterano madridista, que esta temporada no cuenta con la famosa cláusula del miedo y podrá jugar contra el equipo de Zidane, tratará de repetir la fórmula de la pasada campaña y hacerse con un hueco en el once de Paco López: «Empecé un poco tarde y eso es difícil para un jugador, pero tuve paciencia y al final me hice con el puesto, que era lo que quería». Además, el madrileño, ha asegurado que puede mejorar en muchas cosas con la ayuda del cuerpo técnico levantinista: «Puedo mejorar en muchas cosas. Este cuerpo técnico me hace mejorar mucho. Yo venía acostumbrado a otro tipo de juego, pero me adapto bien y estoy tranquilo porque sé que todo va a salir bien».

Con la llegada de Mayoral, el Levante todavía no cierra una plantilla, a la que le faltan uno o dos refuerzos, según ha confirmado el secretario técnico, Manolo Salvador: «La plantilla prácticamente está confeccionada. Los jugadores que no van a contar ya saben su situación y con un par de incorporaciones la plantilla estaría cerrada». Las salidas ya están encarriladas y si no existe ninguna sorpresa, la llegada de Rober Pier y la de un mediocentro defensivo completarían el equipo. «Traer a uno o dos jugadores es la idea. Espero que en los próximos días se resuelva la situación de Rober Pier», ha concluido Quico Catalán.