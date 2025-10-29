Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Una imagen de la recogida de alimentos que se llevó a cabo al día siguiente de la dana en el Ciutat de València. Adolfo Benetó

El bonito mensaje del Levante UD en el aniversario de la dana

«Vam ser, som i serem sempre casa», reza el emotivo vídeo compartido por el club granota en recuerdo de todas las víctimas y afectados por la tragedia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21

Comenta

El Levante UD ha querido recordar este miércoles, con motivo del aniversario de la tragedia de la dana que azotó a las poblaciones de la Comunitat Valenciana, su labor de colaboración y ayuda para sacar adelante la situación más complicada que le ha tocado vivir al pueblo valenciano en su historia. La entidad granota fue una de las primeras instituciones en ponerse manos a la obra para recoger alimentos, ropa y todo tipo de ayuda.

El Ciutat de València se convirtió en un gran almacén de todo tipo, donde centenares de personas acudían para suministrar cualquier cosa que pudiera servir de ayuda para las poblaciones afectadas por la riada. Las plantillas del equipo masculino y femenino se pusieron manos a la obra y descargaron cajas y cajas, como recuerda el club en un emotivo vídeo compartido en redes sociales, que culmina con un mensaje en recuerdo: «Vam ser, som i serem sempre casa».

Cabe recordar también que el Levante fue el primer club valenciano que recuperó la normalidad y volvió a la competición tras la tragedia, realizando un emotivísimo y precioso homenaje en Orriols en los prolegómenos del derbi ante el Elche, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, ya que los jugadores del club granota saltaron al terreno de juego con su indumentaria azulgrana manchada de barro.

