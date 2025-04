Blindar el centro del campo del Levante como primer objetivo

En una temporada donde el pasado verano se midió cada céntimo destinado a la plantilla, la línea de juego que mejor rendimiento y regularidad ha ... dado es la de los centrocampistas. Por ello, mientras desde el club se está pendiente de ver quien asumirá el mando de la dirección deportiva a partir de 2025-26, Héctor Rodas como interino en el cargo tiene decisiones por tomar y algunas no pueden demorarse mucho más tiempo. Y entre los primeros objetivos, pasa por asegurar el continuismo de esos jugadores de segunda línea que han tenido relevancia en este curso.

Hay casos urgentes y otros no tan prioritarios. Porque entre los protagonistas implicados, hay quienes pueden despedirse en apenas un par de meses, cuando termine su contrato de forma oficial con el Levante. Uno de ellos es Oriol Rey, indiscutible por antonomasia en el plantel granota. El catalán fue una de las primeras incorporaciones en verano de 2023, firmó por dos cursos y otros dos opcionales, sujetos inicialmente a un ascenso o a una futura renegociación de las condiciones.

Sin embargo, viendo el notable acierto que se ha tenido con el ex del Mirandés, que ya ha tenido otros pretendientes, no sólo se busca conseguir ese plus de dos temporadas que se aplicará si el equipo cumple el objetivo deportivo, sino ampliar el vínculo por más años a través de una renovación, como ha podido saber LAS PROVINCIAS. La decisión se mantiene en compás de espera, pero hay optimismo en que se termine produciendo.

Algobia es otro de los centrocampistas que firmó en las mismas condiciones que Oriol, con un 2+2, aunque la posibilidad de seguir ligados no dependía exclusivamente de regresar a la Primera División, sino de que ambas partes se pusieran de acuerdo. Tanto Levante como desde el entorno de jugador la intención es de seguir unidos más tiempo y las continuas lesiones, hasta nueve en total desde su llegada, no ponen en duda su valía y compromiso, por lo que en próximas fechas es factible el acuerdo.

Además, desde el Levante se quiere blindar a la joya de la corona, como es Carlos Álvarez. Tranquilos por su continuidad, se quiere premiar al talentoso mediapunta andaluz con una extensión de su contrato y una mejora salarial, en una oferta que ya se ha trasladado a sus agentes.

La continuidad del capitán Vicente Iborra, a fuego más lento

Otro de los jugadores cuyo contrato se extinguirá al llegar al mes de junio es el de toda una institución levantinista, Vicente Iborra. Tras su periplo por Olympiakos, donde tuvo que jugar un año al no cumplir el Levante con las regulaciones económicas con LaLiga, finalmente volvió a Orriols y firmó hasta 2025 y un año opcional en esta tercera etapa. Un hipotético ascenso eliminaría automáticamente cualquier tipo de duda sobre su continuidad.

A pesar de todo, si no fuera así, es una operación que se gestionará a fuego más lento porque Iborra, ya con 37 años, quedará excluido de otros baremos que darán más flexibilidad al proyecto. Por ello, de no conseguir esa continuidad por la vía soñada, el futbolista tampoco pondrá trabas para seguir en el club de su vida.