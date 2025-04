Ángela Sosa pelea por «dejar al Levante donde merece estar»

La actual campaña liguera está plantándose cuesta arriba para las distintas secciones del Levante UD, en especial para el femenino, un equipo que acostumbra ... a estar siempre arriba y que, por contra, ahora se codea con la zona baja y aún lucha por evitar el descenso. Ángela Sosa fue una de las futbolistas destacadas que permanecieron en la plantilla. En una entrevista concedida a Wotbrand, donde resalta el «apoyo fundamental» y lo «especial y bonito» que supone ser embajadora de la marca New Balance, se ha sincerado sobre lo que deportiva y personalmente está suponiendo este año para ella.

Sosa, que afronta su segundo curso en un histórico de la Liga F como es el Levante, admitía que «esta segunda temporada no está siendo nada fácil». La polivalente centrocampista, que ha vivido el proceso de reestructuración de primera mano, añadía que «estamos viviendo una situación delicada, pero conscientes del punto en el que estamos», aunque a su vez era positiva y en mitad de esta pelea confiaba en «dejar al Levante donde merece estar».

Uno de los factores a los que apeló la jugadora para lograr esa meta citada, tenía claro que pasaba por que la fortaleza del vestuario. «Las jugadoras estamos unidas, tenemos que basarnos en mantenernos juntas, haciéndonos fuertes unas a otras como equipo y competir cada jornada como si fuera la última. La situación está muy apretada por abajo y encontrar la estabilidad como equipo es lo que nos debe dar resultados», valoraba.

A nivel individual, para Sosa también ha resultado un periodo de dificultades. Ha vivido un año con varios percances, entre ellos uno que afectó a su ojo, y que le ha impedido gozar de la regularidad anterior. «Las lesiones en el futbol es algo con lo que lidiamos todas, forma parte de nuestro día a día. Pero después del duro proceso de recuperación que pasé tras la operación de mi ojo y la incertidumbre que eso me supuso, no ha sido fácil ver cómo mi cuerpo se ha visto resentido esta temporada en más de una ocasión. Pero son procesos que si estás pasando por ellos es señal de que vas a volver a tener la posibilidad de estar de nuevo en el césped», comentó, a la vez que trasladaba buenas palabras a su familia por el apoyo mostrado.

En junio, Sosa finalizará su contrato con el Levante. Y al ser preguntada por su futuro, por si continuaría ligada al club u optaría por otros caminos, echaba balones fueras y acaparaba su atención hacia el presente inmediato. «Ahora mismo solo me concentro en dar lo mejor de mí en este final de temporada. Si miro hacia el futuro, puedo decir que seguiré jugando a lo que más me gusta, el fútbol. No concibo una vida sin competir en mi día a día», concluía.