Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán

El 1x1 del Oviedo-Levante: El recital de Carlos Álvarez continúa

El sevillano vuelve a marcar la diferencia con su clase en un partido en el que los granotas saben sufrir y dejan su portería a cero

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:33

Comenta

El Levante desplegó su solidez y su contundencia para sumar su segunda victoria de la temporada. El equipo explotó sus oportunidades y supo resistir en ... los peores momentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  3. 3 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  4. 4 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  5. 5 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  7. 7

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  8. 8

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  9. 9

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  10. 10

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Oviedo-Levante: El recital de Carlos Álvarez continúa

El 1x1 del Oviedo-Levante: El recital de Carlos Álvarez continúa