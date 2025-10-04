El 1x1 del Oviedo-Levante: El recital de Carlos Álvarez continúa

El Levante desplegó su solidez y su contundencia para sumar su segunda victoria de la temporada. El equipo explotó sus oportunidades y supo resistir en ... los peores momentos.

Matt Ryan Portero 8

Sobrio. Sin estridencias. El veterano guardameta transmite seguridad y oficio bajo los palos. Estuvo providencial con intervenciones de mérito. Se mostró atento en el juego aéreo y se sintió cómodo con el balón en los pies. Dejó la portería a cero por segunda vez esta temporada.

Toljan Lateral derecho 6

Se ha convertido en unos de los bastiones del equipo, pero en el Carlos Tartiere pasó más apuros de lo habitual. El alemán cumplió, aunque no pudo prodigarse en ataque como en otras ocasiones. Rahim Alhassane le puso a prueba. Cometió algunas imprecisiones en la entrega del balón.

Matías Moreno Central 7

Ha formado una dupla sólida e ilusionante con Dela. El argentino no se complicó la vida en ningún momento y dio una lección de orden y disciplina. El defensa, cedido por la Fiorentina, aprovechó su envergadura para imponerse dentro del área y fue expeditivo cuando más falta hacía.

Dela Central 7

Rápido, bien colocado y con capacidad para ayudar en la construcción de juego. El madrileño ha arrancado la temporada a un nivel sensacional. Tiene recursos para sacar el balón jugado y estuvo atento en el corte. Se está adaptando perfectamente a la exigencia de la máxima categoría.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 7

Un futbolista fiable. El madrileño, dueño del flanco izquierdo de la defensa granota, derrochó energía hasta el último minuto. Cerró con firmeza el carril y encontró oportunidades para aportar en ataque. Su implicación es máxima y ha encajado perfectamente en el esquema de Calero.

Kervin Arriaga Mediocentro 7

Debe asumir el rol que desempeñó con éxito Giorgi Kochorashvili. El hondureño es un futbolista aguerrido y, pese a perderse las primeras jornadas por problemas físicos, ya ha comenzado a demostrar su potencial. Dio equilibrio al equipo y enseñó su carácter. No se arruga.

Vencedor Mediocentro 6

Se ha asentado en la titularidad. Se ha ganado a confianza de Calero y sumó su cuarto partido consecutivo en el once inicial. Sin embargo, no lo tuvo fácil en Oviedo. Al vasco le costó tomar la batuta en el centro del campo y acabó siendo sustituido a falta de media hora para el final.

Carlos Álvarez Interior izquierdo 8

El futbolista que marca la diferencia sobre el terreno de juego. Ya lo hizo la temporada pasada en la categoría de plata. El sevillano ha caído de pie en Primera División y ya suma dos goles y una asistencia en lo que va de temporada. En Oviedo volvió a sacar a relucir su criterio en la mediapunta.

Brugui Interior izquierdo 6

Más apagado que de costumbre. El catalán actuó escorado en la banda izquierda y apenas generó peligro. Sí se remangó para colaborar en las tareas defensivas, pero no tuvo la soltura que se espera de él. Fue el primer futbolista sustituido junto a Vencedor. No fue su mejor día.

Iván Romero Delantero 6

Participativo y solidario. Supo asociarse y mostró su habitual movilidad en la mediapunta. Sin embargo, no sacó el instinto que le ha permitido llevar cuatro goles en lo que va de curso. El de La Solana no se sintió tan cómodo como otras veces y se quedó sin sumar disparos a portería.

Etta Eyong Delantero 7

Otra vez él. Pese a no ser su mejor partido con la camiseta azulgrana, el camerunés volvió a acudir a su cita con el gol. Aprovechó un rechace dentro del área pequeña para dejar el partido visto para sentencia. No tuvo la clarividencia de otras jornadas, pero volvió a ser determinante.

Pablo Martínez Interior izquierdo 6

Justo después de entrar en el campo, fabricó un centro medido que hizo temblar a la zaga carbayona y protagonizó una oportunidad de gol.

Oriol Rey Mediocentro 5

Se ha visto relegado a un segundo plano por la entrada en escena de Arriaga. Cumplió, aunque no tuvo una especial influencia en el juego.

Morales Delantero 5

Apenas intervino. Dio un paso atrás para tratar de ayudar en el centro del campo, pero no contó con opciones de hacer daño al contraataque.

Víctor García Interior derecho 5

Volvió al terreno de juego después de más de un mes. El valenciano tomó el testigo de Carlos Álvarez y dio oxigeno a la banda derecha.

Koyalipou Delantero 6

Apenas gozó de minutos para reivindicarse, pero enseñó su principal arma. A base de potencia, desbarató la zaga carbayona en un contragolpe.

Julián Calero Entrenador 7

El técnico se marchó satisfecho del Carlos Tartiere. Segundo encuentro con la portería a cero. El equipo se mostró aguerrido y efectivo.