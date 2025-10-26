Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta de cara a este lunes: las horas más caras y las más baratas
Arriaga intenta despejar ante Muriqi, en una acción que a punto estuvo de costarle el gol a Ryan. EFE

El 1x1 del Mallorca-Levante: Arriaga, un pulmón incansable

El portero Ryan estuvo muy concentrado pero no pudo evitar el gol del empate y Koyalipou no aprovechó su primera titularidad

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:40

Comenta

FFKHdñflgk

8

Ryan Portero

8

Todo el trabajo que tuvo, que no fue desde luego poco, lo resolvió con acierto, siembre bien colocado y con reflejos. Da calma a ... la defensa aunque a veces le cueste salir de su marco. Eso sí, en el golpeo de Maffeo nada pudo hacer pese a su fotográfica estirada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  4. 4 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  5. 5 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8

    El Valencia empieza a dar pena
  9. 9

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  10. 10

    El futuro que le espera a Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Mallorca-Levante: Arriaga, un pulmón incansable

El 1x1 del Mallorca-Levante: Arriaga, un pulmón incansable