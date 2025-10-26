El 1x1 del Mallorca-Levante: Arriaga, un pulmón incansable

FFKHdñflgk

Todo el trabajo que tuvo, que no fue desde luego poco, lo resolvió con acierto, siembre bien colocado y con reflejos. Da calma a ... la defensa aunque a veces le cueste salir de su marco. Eso sí, en el golpeo de Maffeo nada pudo hacer pese a su fotográfica estirada.

Toljan Lateral derecho 3

Sufrió. No fue un partido fácil para él porque sobre todo en la primera parte cuando actuó como lateral, lo pasó mal ante Virgili. A veces tuvo la ayuda de Víctor García pero cuando se las tuvo que ver con él a solas, no estuvo contundente ni rápido. Fue uno de sus partidos más grises.

Elgezabal Central 5

Atento siempre a lo que podía ocurrir por su banda derecha, el central demostró estar muy concentrado en su vuelta a la titularidad. Se emparejó con Muriqi algunas veces y no es fácil dicha tarea. Sólo en una acción permitió la defensa rematar a portería al delantero mallorquinista.

Moreno Central 7

Su presencia física es importante en este tipo de partidos en el que el físico juega un factor determinante. Además, protagonizó la acción que terminó en gol levantinista, con esa arranca que pilló por sorpresa al Mallorca. Creían que no iba a progresar y le fueron dejando avanzar metros.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 6

De menos a más. En la primera parte tuvo algunos errores en la entrega del balón y permitió también un remate de Mateo Joseph que salió fuera tras un centro de Virgili. El lateral fue ganando confianza conforme pasaron los minutos y hasta tuvo una clara ocasión para haber marcado.

Víctor García Interior derecho 5

Fue una de las sorpresas en la alineación de Calero aprovechándose de las molestias en el tobillo de Carlos Álvarez. Por supuesto su perfil es más defensivo que el andaluz y a ello se entregó. Le faltó un poco más de confianza para ganar metros y dar algo de oxígeno a su equipo.

Arriaga Centrocampista 9

El mejor del equipo por su abnegado trabajo en favor del colectivo. Se impone en muchos duelos por su envergadura y su contundencia. Además, no escatima en esfuerzo. Su aportación resulta clave y será difícil que Oriol le pueda quitar el sitio en el once. Una pieza básica.

Vencedor Centrocampista 7

Poco a poco va ganando en confianza y consistencia convirtiéndose en un hombre importante en el centro del campo. Tampoco rehusó a la hora de derrochar físico en un partido que requería un esfuerzo importante. Algún que otro balón perdido pero bastante bien.

Pablo Martínez Centrocampista 6

Impreciso en algunos balones que parecían sin complicación alguna para darlos al compañero pero al menos lo compensó con situaciones defensivas que aliviaron al equipo en algunos momentos. En una contra decidió el disparo cuando podía haber pasado. No estuvo mal.

Koyalipou Delantero 4

Gris. Se estrenaba como titular pero lo cierto es que pasó bastante desapercibido en lo que a acciones de ataque se refiere. Algunos balones que debía controlar se le escaparon. Participó eso sí en el 0-1 pero no resolvió bien. Físicamente le acabó pasando factura y fue cambiado.

Etta Eyong Delantero 5

De no haber sido por el gol, que es lo verdaderamente importante en un delantero y más para un equipo como el Levante, su actuación habría terminado en suspenso. No fue el día del camerunés. Pero tiene ese don del gol. El resto, apenas nada positivo. No ganó duelos.

Dela Lateral derecho 5

Se ubicó como lateral, posición que no es su fuerte. Aún así se mantuvo firme en algunas acciones, aunque en otras el Mallorca se coló por ese lado.

Carlos Álvarez Interior derecho 3

No fue su partido. Salió demasiado frío y no tuvo incidencia en el juego, quizás también porque su tobillo le obligada a ser prudente.

Brugué Delantero 4

Se esperaba algo más de él, que se quedó de salida en el banquillo de manera sorprendente. Apenas participó en las acciones de ataque.

Olasagasti Centrocampista 6

Quizás debió salir algo antes para dar más oxígeno al centro del campo. Tuvo la claridad para montar la última contra que pudo ser decisiva.

Morales Interior izquierdo 5

Hubiera podido convertirse en el gran héroe del partido si llega a finalizar con éxito ese contragolpe en el 94'. Debe recuperar su mejor versión.

Julián Calero Entrenador 7

Un punto en Palma contra un rival que según la clasificación es directo no está mal. Acertó en el cambio en el lateral, aunque un poco tarde.