Los rebeldes organizan la elección entre opciones del 'brexit' El diputado conservador Dominic Grieve, uno de los que ha promovido la propuesta. / AFP El abandono del 'out' abrupto y el golpe parlamentario contra May deja a los 'brexiters' ante el Acuerdo de Salida o la derrota total IÑIGO GURRUCHAGA Londres Martes, 26 marzo 2019, 14:43

Diputados conservadores y laboristas intentarán este martes llegar a un acuerdo con miembros del Gobierno y responsables del Parlamento para organizar el miércoles, y quizás también en días posteriores, el debate y votación de diferentes alternativas para resolver la crisis política de Reino Unido en torno al 'brexit'. Tendrán que presentar su acuerdo antes del cierre el Parlamento, en la noche de esta martes.

La mayoría en la Cámara de los Comunes, 308 votos contra 297, aprobó en la noche del lunes una propuesta de diputados de varios partidos para arrebatar al Gobierno el control de la agenda parlamentaria. May y sus ministros prometieron organizar el debate y los llamados 'votos indicativos' para impedir la derrota, pero crearon desconfianza sobre su verdadera intención a lo largo de la jornada. Tres secretarios de Estado dimitieron para votar con la oposición.

Los diputados que promovieron la propuesta- los conservadores Oliver Letwin y Dominic Grieve y los laboristas Hilary Benn e Yvette Cooper, entre los más destacados- tienen que considerar qué opciones se ofrecen y cuál es el procedimiento de votación para elegir la que tiene mayoría. Si tienen éxito, creen que la negociación de esa opción justificaría la demanda a Bruselas de una prórroga más larga del 'brexit'.

El Institute of Government, un grupo de estudios, considera que en las últimas semanas se ha argumentado en el Parlamento en favor de siete opciones: el Acuerdo de Salida pactado en noviembre por el Gobierno y el Consejo Europeo, la marcha sin acuerdo, el establecimiento de una unión aduanera permanente, permanecer en el mercado común, un tratado comercial como el del firmado por la UE y Canadá, la convocatoria de un segundo referéndum y la revocación del 'brexit'.

La elección de una opción mayoritaria por el procedimiento habitual en la Cámara de los Comunes- se vota sí o no a cada propuesta- puede conducir un resultado indeseable: con varias opciones mayoritarias o, como ocurrió al Gobierno laborista de Tony Blair en 2003, con todas las propuestas para la reforma de la Cámara de los Lores rechazadas en votaciones de carácter consultivo.

En los debates sobre la propuesta conocida como 'la enmienda de Letwin' se ha sugerido que, en lugar de votaciones sobre cada una de las opciones, se elijan mediante un sistema de preferencias en una lista, que permite la eliminación de las menos votadas y la transferencia de votos de tal modo que emerge finalmente la opción que genera mayor consenso.

Angustia 'brexiter'

Arrebatar el control de la agenda parlamentaria al Gobierno es un acto dramático en la saga del 'brexit', porque el principio de que el Ejecutivo tiene precedencia para fijarla se estableció en el final del siglo XX por el Gobierno liberal de William Gladstone, que así sorteó tácticas de obstrucción de la actividad legislativa desplegadas en los debates sobre el autogobierno irlandés.

El Parlamento no arrebata a Theresa May el control del 'brexit'. Solo el Gobierno negocia con Bruselas y la primera ministra ha adelantado que no está obligada a ejecutar el resultado de la votación, si realmente da una opción con mayoría. Los 'amotinados' en torno a Letwin, que no había votado jamás contra su Gobierno en 22 años como diputado hasta el 'brexit', podrían dictar obediencia al Ejecutivo con una nueva ley, pero parece probable que surgieran antes otros remedios al choque constitucional.

El descarte de la marcha sin acuerdo por el Gobierno, salvo que el Parlamento explícitamente vote ahora por el 'no deal' tras rechazarlo dos veces, y el triunfo provisional de Letwin y los suyos, que de consumarse conduciría con gran probabilidad a un 'brexit' más suave, ha agitado a los 'brexiters' y a los unionistas norirlandeses, que se reúnen para decidir si en estas circunstancias no les queda más remedio que votar por el Acuerdo de Salida.

Según el diario 'The Sun', May habría «insinuado» en sus reuniones de los últimos días con los miembros del Grupo de Investigación Europea (ERG), que agrupa a los ultras del 'brexit', que dimitirá si se forma una mayoría en favor del Acuerdo y el precio de su voto es su dimisión. El diario asegura que 'brexiters', unionistas noirlandeses y May se miran y esperan a que unos de ellos dé el primer paso, otros le sigan y la votación pueda convocarse.