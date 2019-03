May pide pragmatismo a los diputados para apoyar su acuerdo del 'brexit' Theresa May y su marido, Philip, salen de la iglesia de Sonning este domingo. / REUTERS Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn asegura que no apoyará el acuerdo porque es «un 'brexit' a ciegas que causará un enorme daño a nuestra economía» EFE Londres Domingo, 17 marzo 2019, 12:42

La primera ministra británica, Theresa May, pidió este domingo a los diputados que apoyen su acuerdo del 'brexit' de manera «pragmática» en la próxima votación, de lo contrario, avisó, pasarán muchos meses hasta que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE).

La jefa del Gobierno presentará esta semana por tercera vez el tratado negociado con Bruselas sobre la retirada británica de la UE y, de ser aprobado, pedirá al bloque europeo una prórroga del 'brexit' hasta el 30 de junio, pero si el texto no supera el trámite parlamentario, se espera que el retraso sea mucho más prolongado.

En un artículo publicado en el dominical The Sunday Telegraph, May señala que una prórroga corta no es «el resultado ideal (pues) podríamos y deberíamos habernos marchado de la UE el 29 de marzo. Pero es algo que el pueblo británico aceptaría si lleva a cumplir con el 'brexit'», agregó la líder conservadora.

La alternativa puede ser «mucho peor», escribe la política, y advierte de que si hay un retraso prolongado del 'brexit', el Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas de mayo.

En dos ocasiones -una en enero y otra este marzo- los diputados, entre ellos 'tories', rechazaron el pacto por abrumadora mayoría.

May resalta en su artículo la importancia de que los diputados muestren unidad como «demócratas y patriotas» y que de «manera pragmática hagan los compromisos honorables necesarios para superar la división» y mirar hacia el futuro.

Corbyn no apoyará el acuerdo

Por su parte, el líder laborista, Jeremy Corbyn, adelantó este domingo a la cadena Sky que no apoyará el acuerdo porque es «un brexit a ciegas que causará un enorme daño a nuestra economía».

«Soy entusiasta en lo que se refiere a conseguir un pacto con Europa que garantice nuestra futura relación comercial y proteja los empleos y las industrias en este país», añadió.

El líder de la oposición estimó que el acuerdo de May puede ser rechazado otra vez, por lo que consideró apropiado evaluar si se presenta un voto de censura contra el Gobierno conservador.

Ante un eventual rechazo del pacto esta semana, Corbyn insistió en que los laboristas «deberíamos decir que tiene que haber unas elecciones generales para que el pueblo de este país decida».

El Gobierno de May mantiene contactos con los euroescépticos y sus socios norirlandeses del probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) antes de la votación.

El DUP ha indicado que aún quedan asuntos por «discutir» con el Gobierno sobre el acuerdo.

Estos diputados no han quedado satisfechos con el asesoramiento legal del abogado del Gobierno, Geoffrey Cox, sobre la polémica salvaguarda irlandesa -pensada para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda-, después de afirmar que hay riesgo de que esa «garantía» sea permanente.

La inquietud de estos políticos es que el Reino Unido permanezca atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo comercial durante el periodo de transición -fijado en principio entre la retirada británica y finales de 2020-.