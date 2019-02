La Liga consolida su crecimiento al ganar también en Cerdeña Matteo Salvini. / Reuters La coalición conservadora liderada por la formación de Matteo Salvini vence en las elecciones regionales celebradas en la isla mediterránea DARÍO MENOR Corersponsal en Roma (Italia) Lunes, 25 febrero 2019, 19:57

Conforme se van sucediendo las elecciones regionales en Italia queda cada vez más claro cómo ha cambiado el panorama político cuando aún no se ha cumplido ni un año de los últimos comicios generales. El Movimiento 5 Estrellas (M5E), ganador de las legislativas del 4 de marzo de 2018, está en caída libre mientras que la Liga, su socio en la alianza que sostiene al Gobierno, no para de crecer. Lo hace incluso en el sur del país y en las islas, donde no tenía presencia hasta que su líder, Matteo Salvini, optó por olvidarse del separatismo del rico norte del país para abrazar un populismo de derechas dirigido a todos los italianos. La última demostración de esta tendencia se vivió en Cerdeña, donde el pasado domingo se celebraron elecciones regionales cuyos resultados parciales se dieron a conocer ayer. Las ganaron la coalición conservadora liderada por la Liga con casi 15 puntos de diferencia sobre el candidato de la alianza de las fuerzas progresistas. En tercer lugar quedó el aspirante del M5E con sólo el 11% de los votos, un resultado humillante pues en las legislativas de hace un año, la formación 'anticasta' consiguió el 42% de las papeletas.

Salvini sacó pecho por el resultado obtenido en Cerdeña y recordó que la alianza conservadora liderada por su formación ha superado a la izquierda en todas las elecciones regionales celebradas en el último año en seis territorios distintos: Friuli, Molise, Trento, Bolzano, Abruzos y ahora en la isla mediterránea. «La Liga gana 6 a 0», comentó en tono triunfalista el secretario federal de la formación derechista, que presentó como su rival al Partido Democrático (PD), principal fuerza de la izquierda. Llama la atención que no dijera una palabra del M5E, al que le está comiendo el terreno con voracidad desde el ejercicio compartido del poder. Pese a las palabras de Salvini, el PD fue el partido en solitario más votado en las regionales sardas, un puesto que ocupó holgadamente el M5E en las generales del año pasado.

El malestar es creciente en la formación 'anticasta' por los continuos reveses en las urnas y las malas perspectivas a nivel nacional, según vaticinan las encuestas. A su líder, Luigi Di Maio, cada vez le caen críticas de manera más abierta, como la que ayer le dedicó la senadora Paola Nugnes, que se atrevió a pedir en público su cabeza. También criticó la reorganización del M5E que planea llevar a cabo Di Maio para intentar recuperar la iniciativa y frenar la sangría de votos hacia la Liga. Entre las medidas que baraja la cúpula del M5E está la apertura a alianzas con listas ciudadanas de cara a las próximas citas con las urnas, lo que supondría un significativo cambio de rumbo en una formación que siempre rechazó las coaliciones para presentarse a los comicios en solitario.