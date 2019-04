La historia de la fatalidad de Notre Dame, en imágenes

El fuego queda extinguido

La tarea de los efectivos ha sido extremadamente complicada. Tenían que proteger el célebre templo levantado hace ocho siglos que se encuentra en una pequeña isla en medio del Sena en plenol centro de la ciudad. El incendio se consideró extinguido, con todavía pequeños focos residuales, sobre las tres de la madrugada, y totalmente sofocado a primera hora de la mañana siguiente. «Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado en vigilar los focos residuales para estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben», dijo Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos. Ahora llega la parte de los expertos para conocer las causas de este desastre.