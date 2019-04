Goteras y filibusteros en vísperas del 'brexit' Un defensor de la unión Europea protesta a las puertas del Parlamento, este jueves en Londres. / EFE La negociación entre Gobierno y laboristas es el único canal abierto para evitar la marcha sin acuerdo IÑIGO GURRUCHAGA Londres Jueves, 4 abril 2019, 20:26

El Gobierno británico confía en que las negociaciones con la oposición laborista le permitan ofrecer la causa que justifique una solicitud de aplazamiento del 'brexit', previsto para el viernes 12. Combate en la Cámara de los Lores un proyecto de ley que le obligaría a pedir la prórroga y no planea ninguna actividad para identificar otras opciones antes de la cumbre europea.

La primera ministra, Theresa May, invitó el martes a Jeremy Corbyn a un diálogo sobre un plan conjunto para el 'brexit' y la segunda reunión se celebró este jueves, sin los líderes, con la discreción de la primera. Tras cuatro horas de reunión con sándwiches, fruta, té, café y galletas, según los portavoces del Gobierno, ministros y responsables de carteras en la oposición acordaron reunirse este viernes.

May añadió a su invitación a Corbyn que, si esta negociación no concluye con acuerdo, convocará votaciones indicativas para identificar las alternativas más populares en el Parlamento, que su Gobierno a acatar. Pero ningún trámite para iniciar ese proceso se incluye en la agenda parlamentaria del lunes.

Cuando la aparente falta de urgencia ya causaba desconcierto a los comentaristas, chorros de aguas residuales cayeron sobre los asientos de la galería de la prensa, en la parte superior de la Cámara de los Comunes, a la espalda del presidente. Obligó después al abandono de los escaños y dio un extenso fin de semana a los diputados.

La baronesa Noakes decía en la de los Lores casi al mismo tiempo que «no estamos en guerra, ni hay asuntos de seguridad nacional». No justificaba el relajo de los comunes cuando se cumplen las condiciones para que Reino Unido se marche sin acuerdo el día 12, sino que animaba a los lores a tomarse con calma el proyecto de ley que obligaría a May a evitar el 'brexit' abrupto, pidiendo el aplazamiento.

Escépticos

El proyecto de ley es breve y ha sido criticado por juristas por obvias deficiencias. La Cámara de los Comunes lo tramitó en un día y lo aprobó en la noche del miércoles por un voto, 313-312, pero es posible que no cumpla su tramitación a tiempo para la cumbre europea del miércoles, porque los lores conservadores quieren paralizarlo, siguiendo las instrucciones de los responsables de disciplina del grupo.

Una profesional destacada de la contabilidad, como Noakes, ministros de la era thatcherista, como Lawson, vizcondes que heredaron el título porque sus tíos solo tuvieron hijas se extendían en impedimentos constitucionales a la prisa, que puede ser «una bola de nieve hacia la tiranía», según el vizconde Ridley. El escocés Forsyth de ninguna manera quería aplazar su debate sobre impuestos,…

Recurrían al filibusterismo, la obstrucción parlamentaria mediante largos discursos y múltiples enmiendas. Los debates de los últimos días han atraído a 3 y 4 millones de espectadores, pero el edificio es viejo y con goteras, y a los 'brexiters' no les asusta el 'no deal'. No creen que causará problemas con potencial letal en el suministro de medicamentos, como se publicaba en varios medios.

Medicación para cáncer, epilepsia, trastorno bipolar,… no puede almacenarse para seis semanas, como ha hecho el Gobierno para una mayoría de medicamentos, causando escasez en otros países. Las farmacias serán autorizadas a ofrecer alternativas sin pasar por el médico de cabecera. Se ha sabido por la quiebra voluntaria del contrato de confidencialidad que el Ministerio de Sanidad ha exigido a suministradores y médicos especialistas.