La condena al cardenal Pell le mantendrá en prisión al menos hasta 2022 Varias personas protestan con una caricatura de George Pell. / EP Se enfrentaba a cinco cargos que podrían haberle supuesto hasta 50 años de prisión DARÍO MENOR Corersponsal en Roma (Italia) Miércoles, 13 marzo 2019, 22:21

En el día en que Jorge Mario Bergoglio celebraba seis años de su elección como Papa, seis años fueron también los que le cayeron de cárcel a uno de sus más estrechos colaboradores por pederastia. Se trata del cardenal australiano George Pell, condenado por abusar sexualmente entre 1996 y 1997 de dos muchachos de 13 años de edad que formaban parte del coro de la catedral de Melbourne, de la que entonces era arzobispo. El purpurado fue condenado el pasado diciembre, pero fue este miércoles cuando se celebró la audiencia en el Tribunal de la citada ciudad australiana en la que el juez Peter Kidd dictó su sentencia.

El condenado no podrá pedir la libertad condicional hasta que haya cumplido al menos tres años y ocho meses de condena, explicó el magistrado, quien dijo haber considerado la edad (77 años) y problemas de salud del eclesiástico a la hora de decidir la pena. No podrá salir de prisión hasta octubre de 2022, como pronto. «El período de cárcel implica la posibilidad de que no viva para ser puesto en libertad», dijo Kidd, precisando que la condena tiene en cuenta el delito más grave del que estaba acusado, la violación oral a la que sometió a uno de los muchachos. Pell se enfrentaba a cinco cargos que podrían haberle supuesto hasta 50 años de prisión.

El cardenal australiano, que apelará la condena, es el más alto cargo de la Iglesia en verse directamente implicado en un delito de pederastia. Era hasta finales de febrero prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, un cargo que le convertía en el 'número tres' del Vaticano, y fue además hasta el pasado diciembre miembro del Consejo de Cardenales, el grupo de purpurados que asesoran al Papa en el gobierno de la Iglesia. Se trataba, por tanto, de un hombre de la máxima confianza de Bergoglio, que le concedió una excedencia en junio de 2017 para que volviera a Australia a defenderse en el juicio.