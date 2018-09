Boris Johnson se divorcia antes de derribar a May Imagen de archivo muestra al exministro británico de Asuntos Exteriores Boris Johnson (d) y su mujer, Marina Wheeler. / Andy Rain (Efe) El hombre salvaje de la política británica se separa de la mujer que le llevó a optar por el 'Brexit' IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres (Reino Unido) Viernes, 7 septiembre 2018, 19:25

Boris Johnson y su esposa durante 25 años, Marina Wheeler, han anunciado en un comunicado conjunto que han comenzado el procedimiento de divorcio y que compartirán amistosamente el cuidado de sus cuatro hijos. El anuncio llega tras la publicación por el 'The Sun' de un artículo que afirma que Wheeler había echado de su casa a Johnson por mantener relaciones extramaritales.

La peculiar educación infantil del exalcalde de Londres, en una casa de campo en la que, siguiendo ideas ecológicas del padre, Stanley, los hijos eran criados en una mezcla de estado silvestre y ferocidad intelectual, es quizás una de las razones por las que amigos contemporáneos lo han descrito como un hombre salvaje al que gobiernan sus instintos.

Su promiscuidad sexual es pública. Su primer matrimonio, con Allegra Mostyn-Owen, una bella joven cuya foto fue portada de revistas de estilo y a la que conoció en la Universidad de Oxford, se disolvió a los cuatro años y la relación con Wheeler, con quien se casó el año siguiente, habría sido el motivo. Preservan una relación amistosa.

Al menos otras tres mujeres han sido citadas por los medios como amantes duraderas durante su segundo matrimonio. Una de ellas habría interrumpido un embarazo, otra habría dado a luz a una hija de ambos. Todas ellas son elegantes, adineradas y con reputación de ser inteligentes profesionales en sus respectivos gremios.

Wheeler es hija del más longevo corresponsal extranjero de la BBC, sir Charles Wheeler, y de su esposa, Dip Singh, de origen sij. Es una abogada QC, consejera de la reina, un título que incrementa las minutas y que se obtiene por la cooptación de otros abogados de colegas que tienen una trayectoria destacada. Está especializada en casos de derechos humanos.

Johnson la ha descrito como más razonable que él y más centrista. Y su divorcio es el fin también de una relación intelectual íntima a la que puede achacarse la victoria del 'Brexit', porque sin la presencia del político que cultiva el papel de personaje atolondrado y excéntrico, el referéndum de 2016 pudo tener otro resultado y porque su mujer tuvo un papel decisivo.

Según Tim Shipman, editor político de 'The Times, en 'Fall Out, A Year of Political Mayhem' (Efectos secundarios, un año de caos), en los primeros días de 2016, cuando el exprimer ministro, David Cameron, negociaba con la UE los términos de una nueva relación con la UE en el camino hacia el referéndum, Wheeler convenció al dubitativo Johnson de optar por el 'out'.

Su argumento, que publicó en el 'The Daily Telegraph', se basaba en una percepción, también extendida entre británicos proeuropeos, de que el Tribunal de Justicia de la UE ha expandido su rol de manera perniciosa para la soberanía nacional. El ejemplo evidente sería la innecesaria introducción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su jurisprudencia.

Momento del golpe

El anuncio de divorcio puede interpretarse como un acuerdo amistoso entre la pareja para que Johnson no sea lastrado por sus vicisitudes privadas cuando los 'brexiters' se disponen a intentar el derribo de Theresa May. Johnson es el candidato más popular para sustituirla entre los votantes conservadores y el claro favorito para ser futuro primer ministro por las casas de apuestas.

Parlamentarios conservadores han aplazado el reto hasta octubre o noviembre, convencidos de que el 'plan de Chequers' sobre la futura relación comercial, que el Gobierno negocia ahora con la Comisión Europea, estará muerto para esa fecha y que su colapso favorecerá la dimisión de May o la recogida de las firmas de diputados necesarias para forzar una elección del liderazgo del partido.