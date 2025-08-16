Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este domingo 17 de agosto con la nueva tarifa: las horas a cero euros para poner la lavadora
Fotoilustración: El Correo

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Perfil ·

El Secretario de Salud en el gabinete de Donald Trump se desvincula de la tradición demócrata de su familia

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:24

Estados Unidos es una república, pero lo quiere todo, incluso oropeles monárquicos, así que posee su propia dinastía, la de los Kennedy. Esta estirpe de ... origen irlandés representa lo más cercano a una familia real que existe en el país. Su azarosa historia se antoja acorde con las ínfulas de la mayor potencia global y las peripecias de los miembros no tienen nada que envidiar a los Windsor, por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  4. 4 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  5. 5 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  6. 6 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  7. 7

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  8. 8

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  9. 9 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  10. 10 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra

Robert F. Kennedy Jr, la oveja negra