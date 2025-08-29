Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de este viernes reparte más de 177.822 euros entre tres jugadores
Mahmud Abbas

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

Se espera que un buen número de países reconozcan ahí el estado palestino

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:49

La 80 Asamblea General de la ONU será en la que un buen número de países -que hasta ahora se resistían- declaren su reconocimiento del ... Estado Palestino. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, no estará allí para verlo. El Departamento de Estado estadounidense ha dicho que no le dará el visado necesario para asistir a la cumbre de alto nivel, según el diario Jerusalem Post.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  4. 4

    Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido
  5. 5 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  6. 6

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta
  7. 7

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  8. 8 El choque de tres camiones, uno de ellos de los bomberos, causa el incendio de uno de los vehículos en la A-7 en Sagunto
  9. 9 Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
  10. 10 El guiño de Ramazani a Sadiq que ilusiona al valencianismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU

EE UU no permitirá a Abbas asistir a la Asamblea General de la ONU