Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias vuelven a la Comunitat esta semana y el 9 d'Octubre estará pasado por agua
Dos militares participan en una patrulla de reconocimiento en Cisjordania. AFP

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Las delegaciones hebrea e islamista negociarán desde mañana la liberación de los rehenes bajo la advertencia de Netanyahu de que no avanzará en el proceso si no son entregados todos los cautivos

M. Pérez

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:12

Comenta

Los negociadores israelíes, palestinos y estadounidenses ya están en El Cairo o llegarán en las próximas horas bajo la enorme presión de lograr que éste ... sea el último fin de semana de guerra en Gaza. Tras los prolegómenos dominicales y el intercambio de los primeros mensajes, la reunión entre los equipos del Estado hebreo y de Hamás se celebrará este lunes en un balneario cercano a la capital y con el Ministerio de Exteriores egipcio como anfitrión. Cara a cara se encontrarán el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, brazo derecho de Netanyahu, y Khalil al-Hayya, el líder islamista a quien Israel intentó asesinar hace menos de tres semanas en Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  4. 4

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  7. 7 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  10. 10 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar