Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
Un proyectil de Israel impacta en Gaza. EFE

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo

El presidente estadounidense había dado «tres o cuatro días» al grupo islamista para responder a su plan de paz

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Cuando el pasado lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de ... Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo

Trump extiende el ultimátum de Hamás hasta el domingo