Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón
Uno de los rehenes israelíes liberados por Hamás se reúne con sus familiares en el Centro Médico Sheba. EFE

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

Los expertos advierten que cada víctima de una experiencia tan traumática como la vivida por los cautivos en manos de Hamás es única y resulta muy difícil prever su rehabilitación

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 18:48

Comenta

«No importa cuánto tiempo hayan estado secuestrados, lo realmente importante es lo que les haya ocurrido mientras tanto: si estaban solos, si fueron violados ... o torturados, si les dieron de comer…», explica la psicóloga especialista en este tipo de procesos Einat Kaufman. Ha tratado a rehenes que fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha sido jefa de la Unidad de Crisis y Respuesta al Psicotrauma en el servicio de emergencias médicas United Hatzalah en Israel. «Hay muchos factores que influyen en la recuperación, por eso cada caso es único y resulta muy difícil prever cómo será el proceso de rehabilitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  2. 2 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  3. 3 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  4. 4 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  5. 5 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  6. 6 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  7. 7 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»
  8. 8 Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá?
  9. 9

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  10. 10 Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026: «Me he quedado en blanco, no me lo podía creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?