Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

«Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable dispositivo bélico integrado por ... cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante. La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. El primer objetivo de la operación es cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes y donde todavía quedan barrios infranqueables al ejército.

Según este plan, las Fuerzas de Defensa ordenarán a la población evacuar la ciudad hacia los campamentos de la Franja central. Aquí, en las próximas semanas, se levantarían nuevos asentamientos provisionales y hospitales de campaña para alojar a los refugiados. Y es entonces cuando las tropas tomarían por completo la histórica capital.

La invasión continuaría más tarde por los campamentos del centro de Gaza, obligando a toda la masa de población –incluidos los desplazados de Gaza City– a viajar hasta la denominada «zona humanitaria» de Al-Mawasi, en el sur. Fuente próximas al Gobierno aseguran que éste tiene la esperanza de que la propia presión demográfica, con más de dos millones de civiles hacinados en un pequeño terreno costero, fuerce a las familias a emigrar a otros países, según cita esta mañana la emisora Kan.

Existe un plan alternativo, consistente en que el ejército asedie Gaza City y los asentamientos del centro de la Franja al mismo tiempo y emprenda una acción de línea dura: cortar todos los suministros y lanzar una campaña de ataques selectivos para obligar a Hamás a retroceder antes de tomar el territorio. Sin embargo, los expertos militares han llegado a la conclusión de que una ofensiva de este estilo causaría más bajas y dilataría los plazos.

El propio Netanyahu lo habría descartado antes del consejo de esta tarde. En la reunión tomarán parte los altos mandos militares y los ministros de su gabinete relacionados directamente con la seguridad del país. El jefe del Gobierno quiere que el consejo le dé a él y a su ministro de Defensa, Israel Kanz, competencias para tomar decisiones plenas sobre una toma de Gaza, señala 'The Times of Israel'.

¿Cuál sería el papel de Estados Unidos en esta operación? Donald Trump se ha mostrado partidario de «dejar que Israel haga lo que debe hacer». El portal informativo Axios señaló este miércoles que la Casa Blanca no se plantea intervenir en este plan, como sí hizo en el bombardeo al programa nunclear de Irán, pero sí es prácticamente seguro que lo hará en la vertiente humanitaria.

De hecho, el proyecto militar hebreo contempla que la Fundación Humanitaria de Gaza, la agencia respaldada por Israel y EE UU, abra hasta doce nuevos puntos de reparto de ayuda, según ha reconocido el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, a Bloomberg News.

La fundación tiene ahora sólo cuatro almacenes logísticos, insuficientes para satisfacer las necesidades de la población en las condiciones actuales. Los estrategas afirman que el formidable movimiento de masas que supondrá una invasión obligará a multiplicar la distribución alimentaria para evitar una catástrofe humanitaria todavía mayor en el centro y el sur de la Franja. Además, facilitaría alejar a los civiles de la órbita de Hamás, que todavía mantiene el control sobre la distribución clandestina en Gaza City.

«Todo es cuestión de financiación», ha señalado Huckabee, antes de precisar que el despliegue de nuevos centros de comida dependería de la seguridad que puedan proporcionar las tropas. Según el Canal 12, esta expansión costaría unos mil millones de euros. Los abonaría EE UU y otros aliados. Al parecer, incluso está previsto que Donald Trump anuncie este refuerzo en breve.