Israel acusa a Hamás de teatralizar la búsqueda del cadáver de un rehén. Reuters

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Las operaciones son inminentes y pretenden responder a las escaramuzas de los islamistas en el sur de la Franja

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 28 de octubre 2025, 17:40

Comenta

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias. A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja.

