¿Por qué el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la cumbre de paz sobre Gaza?

La actualidad mundial de esta semana la marca la cumbre para la paz en Gaza que se ha celebrado en Egipto y que ha reunido ... a los principales líderes internaciones con Donald Trump, el destacado protagonista del acuerdo suscrito por Hamás e Israel. Entre los dirigentes de más de treinta países que asistieron en lunes a la firma solemne del pacto, figuraban dirigentes como Pedro Sánchez, Giorgia Meloni o Emmanuel Macron. Pero entre todos ellos se vió además a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien se movió como uno más en la escena, saludó al máximo mandatario de Estados Unidos e incluso se unió a la foto de familia junto al resto de mandatarios mundiales.

No es la primera vez que Trump e Infantino coinciden en un escenario así. Durante el primer mandato del republicano en 2020, el máximo dirigente del fútbol internacional ya acudió a la Casa Blanca cuando tuvo lugar la firma de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes.

Infantino también estuvo presente en la ceremonia de investidura de Trump tras las elecciones de 2024 y, de igual manera, el magnate republicano ocupó un puesto privilegiado en la entrega del trofeo en el Mundial de Clubes celebrado el pasado verano en Estados Unidos.

La amistad entre ambos líderes parece ser recíproca y haberse estrechado en los últimos meses. En la cumbre económica mundial de Davos, el presidente de la FIFA llegó a referirse a Trump como su «gran amigo», además de calificarlo recientemente en redes sociales como merecedor del Premio Nobel de la Paz «por sus acciones decisivas». Además, desde julio la FIFA cuenta con una oficina en la propia Torre Trump en Nueva York.

«Volver a traer el fútbol a Gaza»

El dirigente suizo-italiano ha defendido su relación con el líder republicano y asegura públicamente que es «crucial para el éxito del Mundial 2026», que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, contar con el apoyo de Trump resulta especialmente conveniente en estos momentos previos a la gran competición que dirigirá todas las miradas hacia la organización deportiva.

A pesar de la sorpresa y desconcierto que generó la aparición del dirigente deportivo entre jefes de Gobierno de todo el planeta, Infantino parece decidido a proyectar una imagen de actor global. Al exhibirse junto a Trump irradia influencia y universalidad, y a cambio el estadounidense recibe el apoyo de una organización internacional, lo que simboliza cohesión en un contexto de tensiones en Oriente Medio.

Todo esto ocurre en medio de una creciente controversia sobre el papel de Israel en las competiciones internacionales. Varias federaciones europeas y colectivos civiles han exigido que se suspenda la participación de los equipos israelíes como respuesta a la ofensiva militar en Gaza. Incluso la UEFA se ha visto presionada por solicitudes constantes para apartar a Israel de sus torneos. No obstante, durante la reciente reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, ni siquiera se llegó a plantear una votación que considerara la expulsión de la selección israelí, que continuará compitiendo con normalidad.

Infantino, en ese contexto, justificó la postura del organismo afirmando: «El fútbol no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el juego en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios. Nuestros pensamientos están con aquellos que sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día».

El dirigente deportivo ha señalado en su cuenta de Facebook su intención de «volver a traer el fútbol a Gaza» y lo harán junto con la Asociación Palestina de Fútbol. Para ello, ayudará a reconstruir todas las instalaciones futbolísticas, organizará nuevas competiciones y buscara entrenadores. En el mismo mensaje ha vuelto a agradecer a Trump su invitación a la cumbre. Afirma que le ha dado la oportunidad de ofrecer ayuda a los líderes mundiales.