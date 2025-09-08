Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Benjamin Netanyahu. R.

Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar ha publicado un mensaje en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar «una línea hostil» contra Israel

C,P.S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:35

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

