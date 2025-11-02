Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza

La última polémica en la frágil tregua en Gaza tiene que ver con un aparente robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás, que ha ... llevado a la Casa Blanca a lanzar una nueva advertencia sobre la milicia islamista. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se observa a «presuntos operativos» de la organización en el momento en el que obligan a un transportista a detenerse en una carretera al norte de Khan Jounis y, después de golpearle y arrastrarle hasta la mediana, se apropian de su tráiler cargado de cajas de alimentos y material de primera necesidad para la población.

Las imágenes recogen además la presencia de un vehículo detenido en los carriles contrarios idéntico a las camionetas que utiliza la autodenominada 'Policía de Gaza', integrantes del ala militar de Hamás que han vuelto a ocupar la mitad de la Franja de la que se retiró el ejército en virtud de los acuerdos de alto el fuego. Los autores del saqueo visten de negro, como la nueva guardia gazatí que arrastra desde su reaparición una macabra lista de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias e interrogatorios a civiles. Algunas de esas acciones las ha justificado la organización precisamente en que combatía a clanes rivales que robaban la ayuda a los ciudadanos.

La ONU reconoció el pasado agosto que casi el 90% de los transportes que entraban entonces en la Franja no llegaban indemnes a su destino. En las rutas eran asaltados por grupos armados y cientos de civiles desesperados debido al hambre tras el veto total que impuso Israel a la llegada de harina o cualquier otro alimento durante los meses previos. Sin embargo, entre el 10 y el 28 de octubre solo el 5% de los suministros ha sido interceptado en el camino. No obstante, el abastecimiento todavía dista de los 600 camiones diarios acordados.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mostrado el fuerte malestar de la Casa Blanca por el aparente asalto de los islamistas en plena tregua. «Hamás continúa privando al pueblo de Gaza de la ayuda humanitaria que necesita desesperadamente», ha dicho. Los milicianos han sido acusados repetidamente de controlar bajo su mando en el pasado la entrada y el reparto de víveres y artículos humanitarios entre los gazatíes, e incluso de cobrar impuestos por su entrega. Durante la guerra, distintos grupos armados han atacado también con frecuencia convoyes y centros de distribución alimentaria.

Marco Rubio ha advertido que el robo, ocurrido supuestamente a finales de esta semana, «socava los esfuerzos internacionales en apoyo del plan de veinte puntos del presidente Trump para brindar asistencia crucial a civiles inocentes». El secretario de Estado ha añadido que Hamás se está convirtiendo en «el obstáculo» y ha conminado a sus líderes a «deponer las armas y cesar el saqueo para que Gaza pueda tener un futuro mejor».

La organización palestina ha rebatido las acusaciones tachándolas de «infundadas» y asegura que el vídeo del Comando Central de Estados Unidos es «inventado». A su juicio, los saqueadores son individuos pagados por Israel y todo responde a un montaje orquestado para «justificar la ya limitada reducción de la ayuda humanitaria». El comunicado de los islamistas critica a EE UU por «profundizar su sesgo inmoral» al difundir únicamente «la narrativa de Israel», según cita un comunicado en en 'The Jerusalem Post', y no prestar atención a otros «mediadores mucho más creíbles».

Lo cierto es que los drones estadounidenses han puesto en más de un apuro a la milicia en las últimas semanas. Sus miembros fueron grabados hace unos días enterrando los restos de un rehén envueltos en un sudario blanco para luego simular delante de la Cruz Roja que los estaban descubriendo. Un engaño que desató el enfado de las familias de los cautivos y del gabinete hebreo.

El comando estadouidense ha señalado en X que el centro de coordinación conjunto establecido con Israel detectó el saqueo mediante un dron MQ-9 perteneciente a su red de videovigilancia. El aparato grabó toda la escena. El Pentágono utiliza aviones no tripulados para sobrevolar Gaza y monitorizar su actividad con el fin de comprobar el cumplimiento del alto el fuego. En el momento de la difusión del vídeo, este sábado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, se encontraba de visita de trabajo en Israel. El alto mando del Pentágono ha sobrevolado en helicóptero la Franja y se ha entrevistado con el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, y el ministro de Defensa, Israel Katz.